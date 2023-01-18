Бушкэ/Ниномия — Кенин/Путинцева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.01.23)

Прогноз Бушкэ/Ниномия — Кенин/Путинцева (18-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бушкэ/Ниномия — Кенин/Путинцева 18.01.2023

18.01.2023 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Бушкэ/Ниномия , а противостоять в этом поединке будет Кенин/Путинцева.



В 03:00 по Москве Бушкэ/Ниномия и Кенин/Путинцева выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 18.01.2023. Единственный раз Бушкэ/Ниномия и Кенин/Путинцева встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Бушкэ/Ниномия сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бушкэ/Ниномия — Кенин/Путинцева:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 18.01.2023, так что в разделе тенниса можно найти поединок Бушкэ/Ниномия — Кенин/Путинцева. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 03:00 по Москве, пока не начался поединок. Бушкэ/Ниномия и Кенин/Путинцева еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Бушкэ/Ниномия

Этот турнир Бушкэ/Ниномия проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бушкэ/Ниномия может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бушкэ/Ниномия однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бушкэ/Ниномия имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бушкэ/Ниномия левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бушкэ/Ниномия хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Кенин/Путинцева

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кенин/Путинцевав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кенин/Путинцева играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кенин/Путинцева держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кенин/Путинцева демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кенин/Путинцева находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Бушкэ/Ниномия — Кенин/Путинцева

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бушкэ/Ниномия и Кенин/Путинцева впервые будут встречаться между собой. Если Бушкэ/Ниномия уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кенин/Путинцева пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бушкэ/Ниномия демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бушкэ/Ниномия – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бушкэ/Ниномия — Кенин/Путинцева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.01.23)

Бушкэ/Ниномия

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бушкэ/Ниномия, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бушкэ/Ниномия уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бушкэ/Ниномия старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бушкэ/Ниномия, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бушкэ/Ниномия не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бушкэ/Ниномия все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бушкэ/Ниномия точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кенин/Путинцева

Этот сезон Кенин/Путинцева проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Кенин/Путинцева снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Кенин/Путинцева слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Кенин/Путинцева допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Бушкэ/Ниномия — Кенин/Путинцева Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бушкэ/Ниномия и Кенин/Путинцева, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бушкэ/Ниномия и Кенин/Путинцева играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бушкэ/Ниномия, и Кенин/Путинцева неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бушкэ/Ниномия — Кенин/Путинцева: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бушкэ/Ниномия имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бушкэ/Ниномия и Кенин/Путинцева отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кенин/Путинцева в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бушкэ/Ниномия превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кенин/Путинцева сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бушкэ/Ниномия гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бушкэ/Ниномия — Кенин/Путинцева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бушкэ/Ниномия и Кенин/Путинцева. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бушкэ/Ниномия и для Кенин/Путинцева, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-627924-prognoz-na-match-sebastyan-korda-%d0%81suke-vatanuki-ot-eksperta-18-01-23/