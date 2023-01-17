Прогноз Тунджай Дуран — Джири Барнат (18 января), ставки и коэффициенты

Тунджай Дуран — Джири Барнат. Прогноз, ставки на матч (18.01.23)

18-го января в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тунджай Дуран , а противостоять в этом поединке будет Джири Барнат.



Так как теннисный поединок Тунджай Дуран — Джири Барнат пройдет уже 18-го января, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 15:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Тунджай Дуран на тот момент намного сильнее, нежели Джири Барнат.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тунджай Дуран — Джири Барнат:

18-го января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Тунджай Дуран — Джири Барнат. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Джири Барнат, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Джири Барнат выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Тунджай Дуран

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Тунджай Дуран находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Тунджай Дуран является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Тунджай Дуран умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Тунджай Дуран обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Тунджай Дуран может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Джири Барнат

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джири Барнат на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джири Барнат демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джири Барнат имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джири Барнат намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джири Барнат не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джири Барнат будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джири Барнат и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джири Барнат умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Тунджай Дуран — Джири Барнат

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Тунджай Дуран и Джири Барнат. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Тунджай Дуран и Джири Барнат должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Тунджай Дуран — Джири Барнат. Прогноз, ставки на матч(18.01.23)

Тунджай Дуран

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тунджай Дуран, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тунджай Дуран уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тунджай Дуран старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тунджай Дуран, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тунджай Дуран не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тунджай Дуран все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тунджай Дуран точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джири Барнат

Выступать в зале Джири Барнат не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джири Барнат старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джири Барнат принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джири Барнат демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джири Барнат даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джири Барнат хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Тунджай Дуран — Джири Барнат Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Тунджай Дуран и Джири Барнат. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Тунджай Дуран — Джири Барнат: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Тунджай Дуран и Джири Барнат, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Тунджай Дуран сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Джири Барнат имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Тунджай Дуран – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Тунджай Дуран и Джири Барнат на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тунджай Дуран — Джири Барнат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Тунджай Дуран и Джири Барнат букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Тунджай Дуран и Джири Барнат проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-628502-volgograd-zhen-tyumen-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-18-01-23/