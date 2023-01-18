Прогноз Бостон Селтикс (EVERGREEN) — Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) (18.01.2023), ставки и коэффициенты

Бостон Селтикс (EVERGREEN) — Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU). Прогноз, ставки на матч. NBA (18.01.23)

18.01.2023 в 04:08 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Селтикс (EVERGREEN) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU).



Баскетболисты клубов Бостон Селтикс (EVERGREEN) и Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) в 04:08 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 18.01.2023. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Бостон Селтикс (EVERGREEN) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Бостон Селтикс (EVERGREEN) также является лидером по количеству побед.



Бостон Селтикс (EVERGREEN) — Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Бостон Селтикс (EVERGREEN) — Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU), запланированное на 18.01.2023. Поставить на матч можно будет до 04:08 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) была еще пять лет назад.

Бостон Селтикс (EVERGREEN)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Бостон Селтикс (EVERGREEN) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Бостон Селтикс (EVERGREEN) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Бостон Селтикс (EVERGREEN) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU)

В составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

NBA, Бостон Селтикс (EVERGREEN) — Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Бостон Селтикс (EVERGREEN) — Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU), несмотря на то, что он должен пройти только 18.01.2023. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:08 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Бостон Селтикс (EVERGREEN) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Бостон Селтикс (EVERGREEN) — Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU). Прогноз, ставки на матч(18.01.23)

Бостон Селтикс (EVERGREEN)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Бостон Селтикс (EVERGREEN) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Бостон Селтикс (EVERGREEN) — Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (EVERGREEN) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18.01.2023 сыграет матч против БК Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:08 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бостон Селтикс (EVERGREEN) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бостон Селтикс (EVERGREEN) — Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Бостон Селтикс (EVERGREEN) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бостон Селтикс (EVERGREEN) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бостон Селтикс (EVERGREEN) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бостон Селтикс (EVERGREEN) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Селтикс (EVERGREEN) — Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Бостон Селтикс (EVERGREEN) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Бостон Селтикс (EVERGREEN) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Бостон Селтикс (EVERGREEN) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (NBA GURU) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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