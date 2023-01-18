Вера Лапко — Адриана Реми: ставим на двойные ошибки

Прогноз Вера Лапко — Адриана Реми (18-го января), ставки и коэффициенты

Вера Лапко — Адриана Реми (18-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

18-го января 2023 года в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вера Лапко , а противостоять в этом поединке будет Адриана Реми.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Вера Лапко — Адриана Реми можно будет вплоть до 21:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 18-го января 2023 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Вера Лапко и Адриана Реми еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Вера Лапко — Адриана Реми. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

18-го января 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Вера Лапко — Адриана Реми. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 21:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Адриана Реми, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Адриана Реми выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Вера Лапко

В этом сезоне Вера Лапко демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Вера Лапко снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Вера Лапко является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Вера Лапко не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Вера Лапко еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Адриана Реми

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Адриана Реми на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Адриана Реми демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Адриана Реми имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Адриана Реми намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Адриана Реми не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Адриана Реми будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Адриана Реми и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Адриана Реми умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Вера Лапко и Адриана Реми впервые будут встречаться между собой. Если Вера Лапко уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Адриана Реми пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Вера Лапко демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Вера Лапко – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Вера Лапко — Адриана Реми (18-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Вера Лапко

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Вера Лапко выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Вера Лапко всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Вера Лапко уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Вера Лапко занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Вера Лапко больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Вера Лапко имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Адриана Реми

В этом сезоне Адриана Реми действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Адриана Реми обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Адриана Реми не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Адриана Реми не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Адриана Реми имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Вера Лапко — Адриана Реми Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вера Лапко и Адриана Реми начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вера Лапко и Адриана Реми показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вера Лапко и Адриана Реми провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вера Лапко и Адриана Реми действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вера Лапко — Адриана Реми: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Вера Лапко и Адриана Реми, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Вера Лапко и Адриана Реми уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вера Лапко — Адриана Реми. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вера Лапко и Адриана Реми букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вера Лапко и Адриана Реми проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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