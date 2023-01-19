Прогноз на бой Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Тайсон Харрисон (Авс) 20 января

«Сэксан Ор Кванмуанг (Таи)» – «Тайсон Харрисон (Авс)». 20.01.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20.01.2023 состоится интересный поединок Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Тайсон Харрисон (Авс), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:25 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 17:25 по московскому времени Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Тайсон Харрисон (Авс) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20.01.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Тайсон Харрисон (Авс) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Сэксан Ор Кванмуанг (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Тайсон Харрисон (Авс):

победа Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Тайсон Харрисон (Авс) – 0

Прогноз на матч Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) – Тайсон Харрисон (Авс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.01.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Тайсон Харрисон (Авс) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Тайсон Харрисон (Авс) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тайсон Харрисон (Авс) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тайсон Харрисон (Авс) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тайсон Харрисон (Авс) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тайсон Харрисон (Авс) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Тайсон Харрисон (Авс) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Тайсон Харрисон (Авс) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Тайсон Харрисон (Авс) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Тайсон Харрисон (Авс) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Тайсон Харрисон (Авс) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Тайсон Харрисон (Авс) должен задуматься о своей обороне.

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) – Тайсон Харрисон (Авс) 20.01.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Тайсон Харрисон (Авс) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Тайсон Харрисон (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Тайсон Харрисон (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Тайсон Харрисон (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) будет намного сильнее, чем Тайсон Харрисон (Авс), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Тайсон Харрисон (Авс) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Тайсон Харрисон (Авс) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи)

Несмотря на то, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Тайсон Харрисон (Авс)

Прошлый бой Тайсон Харрисон (Авс) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Тайсон Харрисон (Авс) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Тайсон Харрисон (Авс) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Тайсон Харрисон (Авс) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Тайсон Харрисон (Авс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.01.2023

Никто не сомневается, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) намного сильнее, чем Тайсон Харрисон (Авс), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Тайсон Харрисон (Авс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat0-868005-ad-seuta-barselona-prognoz-specialista-na-futbol-19-01-23/

http://evolvegame.ru/cat1-629196-prognoz-na-match-anika-yaskova-divna-ratkovich-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-19-01-23/