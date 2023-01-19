Прогноз Лок/Лок — Бопен/Рейнел (19.01.2023), ставки и коэффициенты

Лок/Лок — Бопен/Рейнел. Прогноз, ставки на матч. ITF (19.01.23)

19 января в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лок/Лок , а противостоять в этом поединке будет Бопен/Рейнел.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Лок/Лок — Бопен/Рейнел, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 19 января, а его начало по МСК будет в 19:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Лок/Лок. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Лок/Лок — Бопен/Рейнел. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Лок/Лок имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 19 января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бопен/Рейнел. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Лок/Лок имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Лок/Лок

Пока Лок/Лок не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Лок/Лок находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Лок/Лок будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Лок/Лок довольно неплохо играет на данном покрытии.



Бопен/Рейнел

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бопен/Рейнел на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бопен/Рейнел демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бопен/Рейнел имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бопен/Рейнел намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бопен/Рейнел не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бопен/Рейнел будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бопен/Рейнел и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бопен/Рейнел умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Лок/Лок» — «Бопен/Рейнел»: прогноз автора

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Лок/Лок — Бопен/Рейнел. Прогноз, ставки на матч(19.01.23)

Лок/Лок

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Лок/Лок, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Лок/Лок уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Лок/Лок старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Лок/Лок, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Лок/Лок не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Лок/Лок все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Лок/Лок точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бопен/Рейнел

Несмотря на свой молодой возраст, Бопен/Рейнел демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бопен/Рейнел уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бопен/Рейнел станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бопен/Рейнел, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бопен/Рейнел умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бопен/Рейнел имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Лок/Лок — Бопен/Рейнел Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Лок/Лок и Бопен/Рейнел, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Лок/Лок и Бопен/Рейнел играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Лок/Лок, и Бопен/Рейнел неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Лок/Лок — Бопен/Рейнел: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Лок/Лок и Бопен/Рейнел из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бопен/Рейнел относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бопен/Рейнел проводит второй или третий матч. А вот Лок/Лок как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Лок/Лок, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Лок/Лок без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Лок/Лок вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лок/Лок — Бопен/Рейнел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лок/Лок и Бопен/Рейнел букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лок/Лок и Бопен/Рейнел проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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