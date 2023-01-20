Прогноз на бой Мохамед Зари (Нор) — Ахмет Расим Пала (Тур) 20-го января 2023 года

«Мохамед Зари (Нор)» – «Ахмет Расим Пала (Тур)». 20.01.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Мохамед Зари (Нор) проведет 20.01.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ахмет Расим Пала (Тур). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 20.01.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мохамед Зари (Нор) — Ахмет Расим Пала (Тур). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мохамед Зари (Нор) — Ахмет Расим Пала (Тур):

победа Мохамед Зари (Нор) – 0, ничья – 0, победа Ахмет Расим Пала (Тур) – 0

Прогноз на матч Мохамед Зари (Нор) – Ахмет Расим Пала (Тур) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.01.2023 :

Так как Мохамед Зари (Нор) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Ахмет Расим Пала (Тур) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Мохамед Зари (Нор) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Мохамед Зари (Нор) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Мохамед Зари (Нор) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Мохамед Зари (Нор) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Мохамед Зари (Нор) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Ахмет Расим Пала (Тур) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ахмет Расим Пала (Тур) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ахмет Расим Пала (Тур) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ахмет Расим Пала (Тур) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ахмет Расим Пала (Тур) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Мохамед Зари (Нор) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мохамед Зари (Нор) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мохамед Зари (Нор) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мохамед Зари (Нор) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мохамед Зари (Нор) валится с ног. К тому же, Мохамед Зари (Нор) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мохамед Зари (Нор) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Ахмет Расим Пала (Тур) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Ахмет Расим Пала (Тур) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Ахмет Расим Пала (Тур) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Ахмет Расим Пала (Тур) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Мохамед Зари (Нор) – Ахмет Расим Пала (Тур) 20.01.23

Появление на ринге таких бойцов, как Мохамед Зари (Нор) и Ахмет Расим Пала (Тур) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мохамед Зари (Нор) и Ахмет Расим Пала (Тур). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мохамед Зари (Нор) и Ахмет Расим Пала (Тур). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мохамед Зари (Нор) и Ахмет Расим Пала (Тур) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мохамед Зари (Нор) и Ахмет Расим Пала (Тур) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Мохамед Зари (Нор) — Ахмет Расим Пала (Тур) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Мохамед Зари (Нор) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мохамед Зари (Нор) и Ахмет Расим Пала (Тур), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ахмет Расим Пала (Тур) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мохамед Зари (Нор)

Так как Мохамед Зари (Нор) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Мохамед Зари (Нор) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Мохамед Зари (Нор) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Мохамед Зари (Нор) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Ахмет Расим Пала (Тур)

Последний раз Ахмет Расим Пала (Тур) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Ахмет Расим Пала (Тур) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Ахмет Расим Пала (Тур) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Ахмет Расим Пала (Тур) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Ахмет Расим Пала (Тур)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Ахмет Расим Пала (Тур) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Мохамед Зари (Нор) — Ахмет Расим Пала (Тур). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.01.2023

На титульный бой Мохамед Зари (Нор) — Ахмет Расим Пала (Тур) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Мохамед Зари (Нор) и Ахмет Расим Пала (Тур) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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