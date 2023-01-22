Прогноз Дмитрий Мягков — Андрей Бекетов (22.01.2023), ставки и коэффициенты

Дмитрий Мягков — Андрей Бекетов. Прогноз, ставки на матч (22.01.23)

22 января в 11:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Дмитрий Мягков , а противостоять в этом поединке будет Андрей Бекетов.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 22 января, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Дмитрий Мягков — Андрей Бекетов. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:45 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Дмитрий Мягков, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дмитрий Мягков — Андрей Бекетов:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22 января, ведь именно в этот день на корте встречаются Дмитрий Мягков и Андрей Бекетов. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:45 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Дмитрий Мягков имеет на своем счету три победы, Андрей Бекетов может похвастаться четырьмя.

Дмитрий Мягков

Пока Дмитрий Мягков не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Дмитрий Мягков находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Дмитрий Мягков будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Дмитрий Мягков довольно неплохо играет на данном покрытии.



Андрей Бекетов

Во взрослом туре Андрей Бекетов проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Андрей Бекетов пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Андрей Бекетов предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Андрей Бекетов еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Дмитрий Мягков — Андрей Бекетов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Дмитрий Мягков и Андрей Бекетов не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Дмитрий Мягков и Андрей Бекетов. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Дмитрий Мягков — Андрей Бекетов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.01.23)

Дмитрий Мягков

К данному турниру Дмитрий Мягков подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Дмитрий Мягков находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Дмитрий Мягков не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Дмитрий Мягков старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Дмитрий Мягков демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Андрей Бекетов

На этом турнире Андрей Бекетов играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Андрей Бекетов какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Андрей Бекетов уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Андрей Бекетов много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Андрей Бекетов сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Андрей Бекетов не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Дмитрий Мягков — Андрей Бекетов Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Дмитрий Мягков и Андрей Бекетов. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Дмитрий Мягков — Андрей Бекетов: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Дмитрий Мягков и Андрей Бекетов из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Андрей Бекетов относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Андрей Бекетов проводит второй или третий матч. А вот Дмитрий Мягков как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Дмитрий Мягков, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Дмитрий Мягков без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Дмитрий Мягков вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дмитрий Мягков — Андрей Бекетов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дмитрий Мягков и Андрей Бекетов сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дмитрий Мягков, и Андрей Бекетов будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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