Прогноз ТНТ Тропанг Гига — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс (25-го января), ставки и коэффициенты

ТНТ Тропанг Гига — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. Прогноз, ставки на матч (25.01.23)

25-го января в 12:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб ТНТ Тропанг Гига примет соперника по национальному первенству Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок ТНТ Тропанг Гига – Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс, запланированный на 25-го января. Баскетболисты появятся на площадке в 12:45 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



ТНТ Тропанг Гига — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба ТНТ Тропанг Гига намерены 25-го января поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 12:45 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

ТНТ Тропанг Гига

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба ТНТ Тропанг Гига уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу ТНТ Тропанг Гига подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче ТНТ Тропанг Гига старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс

Прогресс баскетбольного клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Кубок Филиппин, ТНТ Тропанг Гига — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс

Главный тренер баскетбольного клуба ТНТ Тропанг Гига пообещал, что 25-го января его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 12:45 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



ТНТ Тропанг Гига — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. Прогноз, ставки на матч(25.01.23)

ТНТ Тропанг Гига

В этом сезоне баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч ТНТ Тропанг Гига — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 25-го января, и в его рамках состоится поединок ТНТ Тропанг Гига — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 12:45 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

ТНТ Тропанг Гига — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ ТНТ Тропанг Гига — Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ТНТ Тропанг Гига вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ТНТ Тропанг Гига практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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