Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — УСК Апстейт Спартанс. Прогноз, ставки на матч(26.01.23)

Прогноз Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — УСК Апстейт Спартанс (26-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — УСК Апстейт Спартанс 26-го января

26-го января в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз примет соперника по национальному первенству УСК Апстейт Спартанс.



Главный тренер баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 26-го января хозяевам предстоит у себя дома принимать УСК Апстейт Спартанс. Игра, которая начнется в 03:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — УСК Апстейт Спартанс:

На 26-го января в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — УСК Апстейт Спартанс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 03:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз, одержав семь побед.

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз

В этом сезоне баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз нет более травмированных игроков основы.



УСК Апстейт Спартанс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба УСК Апстейт Спартанс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — УСК Апстейт Спартанс, который организаторы собираются провести 26-го января. По московскому времени начало данной игры будет в 03:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз.



Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — УСК Апстейт Спартанс. Прогноз, ставки на матч(26.01.23)

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

УСК Апстейт Спартанс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф УСК Апстейт Спартанс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — УСК Апстейт Спартанс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 26-го января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — УСК Апстейт Спартанс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — УСК Апстейт Спартанс: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером УСК Апстейт Спартанс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — УСК Апстейт Спартанс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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