Прогноз Бергеви/Кнафф — Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо (26.01.2023), ставки и коэффициенты

Бергеви/Кнафф — Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.01.23)

26 января в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бергеви/Кнафф , а противостоять в этом поединке будет Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо.



Так как теннисный поединок Бергеви/Кнафф — Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо пройдет уже 26 января, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 18:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Бергеви/Кнафф на тот момент намного сильнее, нежели Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бергеви/Кнафф — Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 26 января, так что в разделе тенниса можно найти поединок Бергеви/Кнафф — Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 18:00 по Москве, пока не начался поединок. Бергеви/Кнафф и Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Бергеви/Кнафф

В этом сезоне Бергеви/Кнафф имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Бергеви/Кнафф может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Бергеви/Кнафф еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо

На этом турнире Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Бергеви/Кнафф» — «Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Бергеви/Кнафф и Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Бергеви/Кнафф — Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо (26 января), ставки и коэффициенты

Бергеви/Кнафф

Несмотря на внушительный возраст, Бергеви/Кнафф демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бергеви/Кнафф гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бергеви/Кнафф обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бергеви/Кнафф снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бергеви/Кнафф может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Бергеви/Кнафф — Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бергеви/Кнафф и Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бергеви/Кнафф и Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бергеви/Кнафф, и Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бергеви/Кнафф — Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бергеви/Кнафф имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бергеви/Кнафф и Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бергеви/Кнафф превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бергеви/Кнафф гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бергеви/Кнафф — Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бергеви/Кнафф и Лопес Сан Мартин/Санчес Изкуиэрдо.



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