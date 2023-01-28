Прогноз на бой Умар Хан (Анг) — Сандип Сингх Бхатти (Инд) 28.01.2023

«Умар Хан (Анг)» – «Сандип Сингх Бхатти (Инд)». 28.01.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28-го января букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Умар Хан (Анг) — Сандип Сингх Бхатти (Инд). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Умар Хан (Анг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 28-го января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Умар Хан (Анг) — Сандип Сингх Бхатти (Инд). По Москве начало данного поединка будет в 22:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Умар Хан (Анг) — Сандип Сингх Бхатти (Инд):

победа Умар Хан (Анг) – 0, ничья – 0, победа Сандип Сингх Бхатти (Инд) – 0

Прогноз на матч Умар Хан (Анг) – Сандип Сингх Бхатти (Инд) Бои, титульный бой, 28-го января :

Из-за того, что все ставят на то, что Умар Хан (Анг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Сандип Сингх Бхатти (Инд) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Умар Хан (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Умар Хан (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Умар Хан (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Умар Хан (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Умар Хан (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Сандип Сингх Бхатти (Инд) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Сандип Сингх Бхатти (Инд) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Сандип Сингх Бхатти (Инд), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Сандип Сингх Бхатти (Инд) должен быть в хорошей физической форме. Сандип Сингх Бхатти (Инд) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Умар Хан (Анг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Умар Хан (Анг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Умар Хан (Анг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Умар Хан (Анг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Умар Хан (Анг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Умар Хан (Анг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Сандип Сингх Бхатти (Инд) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Сандип Сингх Бхатти (Инд) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Сандип Сингх Бхатти (Инд) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Сандип Сингх Бхатти (Инд) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Умар Хан (Анг) – Сандип Сингх Бхатти (Инд) 28.01.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Умар Хан (Анг) и Сандип Сингх Бхатти (Инд), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Умар Хан (Анг) и Сандип Сингх Бхатти (Инд). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Умар Хан (Анг) и Сандип Сингх Бхатти (Инд) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Умар Хан (Анг) и Сандип Сингх Бхатти (Инд) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Умар Хан (Анг) и Сандип Сингх Бхатти (Инд), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Умар Хан (Анг) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Умар Хан (Анг) — Сандип Сингх Бхатти (Инд) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Сандип Сингх Бхатти (Инд), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Умар Хан (Анг)

Свою самую выдающуюся победу Умар Хан (Анг) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Умар Хан (Анг) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Умар Хан (Анг) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Умар Хан (Анг) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Умар Хан (Анг) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Сандип Сингх Бхатти (Инд)

Последний раз Сандип Сингх Бхатти (Инд) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Сандип Сингх Бхатти (Инд) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Сандип Сингх Бхатти (Инд) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Сандип Сингх Бхатти (Инд) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Сандип Сингх Бхатти (Инд)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Сандип Сингх Бхатти (Инд) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Умар Хан (Анг) — Сандип Сингх Бхатти (Инд). Прогноз и ставки на матч. Бои 28-го января

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Умар Хан (Анг) — Сандип Сингх Бхатти (Инд) собираются ставить на то, что сильнее будет Умар Хан (Анг), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Умар Хан (Анг) является очевидным фаворитом, ведь Сандип Сингх Бхатти (Инд) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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