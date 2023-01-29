Прогноз на бой Артем Далакян (Укр) — Дэвид Хименес (К-Рик) 29 января

«Артем Далакян (Укр)» – «Дэвид Хименес (К-Рик)». 29.01.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 29-го января 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Артем Далакян (Укр) — Дэвид Хименес (К-Рик). На ринге его участники появятся в 00:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Артем Далакян (Укр) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Артем Далакян (Укр) — Дэвид Хименес (К-Рик) пройдет 29-го января 2023 года, и можно не сомневаться, что в 00:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Артем Далакян (Укр) имеет две победы нокаутом, а Дэвид Хименес (К-Рик) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артем Далакян (Укр) — Дэвид Хименес (К-Рик):

победа Артем Далакян (Укр) – 1.55, ничья – 17, победа Дэвид Хименес (К-Рик) – 2.6

Прогноз на матч Артем Далакян (Укр) – Дэвид Хименес (К-Рик) Бои, титульный бой, 29-го января 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Артем Далакян (Укр) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.55. А котировка на то, что Дэвид Хименес (К-Рик) будет сильнее повысилась до 2.6.

История личных встреч

Артем Далакян (Укр) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Артем Далакян (Укр) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Артем Далакян (Укр) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Артем Далакян (Укр) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Артем Далакян (Укр) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Артем Далакян (Укр) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Артем Далакян (Укр) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Дэвид Хименес (К-Рик) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дэвид Хименес (К-Рик) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дэвид Хименес (К-Рик) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дэвид Хименес (К-Рик) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дэвид Хименес (К-Рик) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Артем Далакян (Укр) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Артем Далакян (Укр) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Артем Далакян (Укр) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Артем Далакян (Укр) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Дэвид Хименес (К-Рик) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Дэвид Хименес (К-Рик) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Дэвид Хименес (К-Рик) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Дэвид Хименес (К-Рик) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Дэвид Хименес (К-Рик) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Дэвид Хименес (К-Рик) должен задуматься о своей обороне.

Артем Далакян (Укр) – Дэвид Хименес (К-Рик) 29.01.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Артем Далакян (Укр) и Дэвид Хименес (К-Рик), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Артем Далакян (Укр) и Дэвид Хименес (К-Рик) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Артем Далакян (Укр) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Дэвид Хименес (К-Рик) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Артем Далакян (Укр) будет намного сильнее, чем Дэвид Хименес (К-Рик), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Артем Далакян (Укр) в данный момент сильнее, нежели Дэвид Хименес (К-Рик), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Артем Далакян (Укр)

Как бы Артем Далакян (Укр) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Артем Далакян (Укр) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Артем Далакян (Укр) дрался на ринге только с представителями своей страны. Артем Далакян (Укр) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Артем Далакян (Укр) совершенно не работает над собственной защитой.

Дэвид Хименес (К-Рик)

Дэвид Хименес (К-Рик) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Дэвид Хименес (К-Рик) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Дэвид Хименес (К-Рик) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Дэвид Хименес (К-Рик) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Дэвид Хименес (К-Рик) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Артем Далакян (Укр) — Дэвид Хименес (К-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 29-го января 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Артем Далакян (Укр) — Дэвид Хименес (К-Рик) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Артем Далакян (Укр) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Артем Далакян (Укр) — Дэвид Хименес (К-Рик) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Артем Далакян (Укр) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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