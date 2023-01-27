Прогноз на бой Понгсири Саенчай (Таи) — Ферзан Чичек (Тур) 27.01.2023

«Понгсири Саенчай (Таи)» – «Ферзан Чичек (Тур)». 27.01.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Понгсири Саенчай (Таи) — Ферзан Чичек (Тур) на 27-го января, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Понгсири Саенчай (Таи) и Ферзан Чичек (Тур) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

До 27-го января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Понгсири Саенчай (Таи) — Ферзан Чичек (Тур). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Понгсири Саенчай (Таи) — Ферзан Чичек (Тур):

победа Понгсири Саенчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Ферзан Чичек (Тур) – 0

Прогноз на матч Понгсири Саенчай (Таи) – Ферзан Чичек (Тур) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го января :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Понгсири Саенчай (Таи) не очень выгодно, а вот Ферзан Чичек (Тур) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Понгсири Саенчай (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Понгсири Саенчай (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Понгсири Саенчай (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Понгсири Саенчай (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Понгсири Саенчай (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Ферзан Чичек (Тур) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ферзан Чичек (Тур) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ферзан Чичек (Тур) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ферзан Чичек (Тур) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ферзан Чичек (Тур) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Понгсири Саенчай (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Понгсири Саенчай (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Понгсири Саенчай (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Понгсири Саенчай (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Понгсири Саенчай (Таи) валится с ног. К тому же, Понгсири Саенчай (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Понгсири Саенчай (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Ферзан Чичек (Тур) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ферзан Чичек (Тур) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ферзан Чичек (Тур) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ферзан Чичек (Тур) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ферзан Чичек (Тур) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ферзан Чичек (Тур) должен задуматься о своей обороне.

Понгсири Саенчай (Таи) – Ферзан Чичек (Тур) 27.01.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Понгсири Саенчай (Таи) и Ферзан Чичек (Тур), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Понгсири Саенчай (Таи) и Ферзан Чичек (Тур). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Понгсири Саенчай (Таи) и Ферзан Чичек (Тур) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Понгсири Саенчай (Таи) и Ферзан Чичек (Тур) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Понгсири Саенчай (Таи) и Ферзан Чичек (Тур), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Понгсири Саенчай (Таи) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Понгсири Саенчай (Таи) в данный момент сильнее, нежели Ферзан Чичек (Тур), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Понгсири Саенчай (Таи)

Как бы Понгсири Саенчай (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Понгсири Саенчай (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Понгсири Саенчай (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Понгсири Саенчай (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Понгсири Саенчай (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Ферзан Чичек (Тур)

На данный момент Ферзан Чичек (Тур) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Ферзан Чичек (Тур) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Ферзан Чичек (Тур) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Ферзан Чичек (Тур) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Ферзан Чичек (Тур) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Понгсири Саенчай (Таи) — Ферзан Чичек (Тур). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го января

Вряд ли Понгсири Саенчай (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Ферзан Чичек (Тур), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Понгсири Саенчай (Таи) — Ферзан Чичек (Тур) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Понгсири Саенчай (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat0-636030-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-korunya-iraurgi-saski-baloiya-27-01-23/

http://rockaluga.ru/cat0-828085-prognoz-ohoysincheppell-kigersiguyn-28-go-yanvarya-2023-goda-stavki-i-koefficienty/