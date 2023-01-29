Прогноз Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос — Мария Фернанда Наварро Олива (30-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос — Мария Фернанда Наварро Олива. Прогноз, ставки на матч. ITF (30.01.23)

30 января в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос , а противостоять в этом поединке будет Мария Фернанда Наварро Олива.



30 января пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос и Мария Фернанда Наварро Олива. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 19:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос — Мария Фернанда Наварро Олива:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 30 января, так что в разделе тенниса можно найти поединок Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос — Мария Фернанда Наварро Олива. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 19:00 по Москве, пока не начался поединок. Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос и Мария Фернанда Наварро Олива еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос

В этом сезоне Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Мария Фернанда Наварро Олива

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Мария Фернанда Наварро Оливав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Мария Фернанда Наварро Олива играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Мария Фернанда Наварро Олива держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Мария Фернанда Наварро Олива демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Мария Фернанда Наварро Олива находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос — Мария Фернанда Наварро Олива. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос и Мария Фернанда Наварро Олива впервые будут встречаться между собой. Если Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мария Фернанда Наварро Олива пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос — Мария Фернанда Наварро Олива. Прогноз, ставки на матч(30.01.23)

Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос

На этом турнире именно Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Мария Фернанда Наварро Олива

Мария Фернанда Наварро Олива лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мария Фернанда Наварро Олива играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мария Фернанда Наварро Олива начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мария Фернанда Наварро Олива выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мария Фернанда Наварро Олива сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос — Мария Фернанда Наварро Олива Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос и Мария Фернанда Наварро Олива. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос и Мария Фернанда Наварро Олива встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос и Мария Фернанда Наварро Олива довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос и Мария Фернанда Наварро Олива подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос — Мария Фернанда Наварро Олива: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос и Мария Фернанда Наварро Олива, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Мария Фернанда Наварро Олива имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос и Мария Фернанда Наварро Олива на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос — Мария Фернанда Наварро Олива. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Куэтзали Дафне Васкес Монтесинос и Мария Фернанда Наварро Олива, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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