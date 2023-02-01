Тиквес — Козув Гевгелия: команды сделают акцент на атаку

Тиквес — Козув Гевгелия прогноз специалиста на футбол 01.02.23

«Тиквес» – «Козув Гевгелия». 01.02.23. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Тиквес пообещали 01-го февраля на своем поле взять реванш у ФК Козув Гевгелия за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 15:00 по Москве. В целом, футбольный клуб Тиквес является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Тиквес и команда Козув Гевгелия. Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Тиквес на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Тиквес сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Козув Гевгелия уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тиквес — Козув Гевгелия:

Футбольный клуб Тиквес считается фаворитом данного противостояния, из-за чего букмекеры выставили на победу невысокий коэффициент 1.51. Гораздо больший коэффициент 4.64 получил футбольный клуб Козув Гевгелия, а между ними находится котировка на ничью 4.5.

Прогноз на матч Тиквес – Козув Гевгелия (Товарищеские матчи клубов, матч национального перевентсва, воскресенье, 01-го февраля):Футбольный клуб Тиквес получил от букмекеров на свою победу котировку 1.51, а по коэффициенту 4.64 можно сделать ставку на выигрыш ФК Козув Гевгелия. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Тиквес и команды Козув Гевгелия, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Тиквес и команды Козув Гевгелия – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Тиквес – Козув Гевгелия 01.02.23

Футбольному клубу Тиквес предстоит сыграть 01-го февраля очень ответственный поединок, результат которого может существенно повлиять на чемпионскую гонку. В гости приезжают футболисты клуба Козув Гевгелия, и уже известно, что в 15:00 по МСК стадион будет полностью заполнен, ведь болельщики раскупили все билеты, чтобы поддержать команду. Данная встреча для команд будет первой в рамках этого сезона, а в прошлом году они играли между собой дважды, и обменялись гостевыми победами.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Тиквес и команды Козув Гевгелия, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Тиквес и команда Козув Гевгелия представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Тиквес – Козув Гевгелия (01-го февраля), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Тиквес в противостоянии с футболистами команды Козув Гевгелия очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Тиквес чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Козув Гевгелия не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Козув Гевгелия частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Тиквес должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Тиквес уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Тиквес и команды Козув Гевгелия – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Тиквес пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Тиквес никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Тиквес будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Тиквес мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Тиквес

В межсезонье руководство футбольного клуба Тиквес не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Тиквес был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Тиквес может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Козув Гевгелия

Два года назад футбольный клуб Козув Гевгелия стал настоящей сенсацией, сумев в первом же сезоне в высшем дивизионе пробиться в еврокубки. Но, главного тренера выкупил более богатый клуб, и наставник потянул за собой четверых игроков основы. В итоге, в прошлом году команда финишировала в нижней части чемпионата, а после того, как летом ушли еще некоторые игроки, футбольный клуб Козув Гевгелия сейчас идет на третьем с конца месте, так что ему грозит понижение в классе. Чтобы выбраться из зоны вылета, гостям не хватает двух очков. Но, футболисты клуба Козув Гевгелия в последнее время настолько слабо играют, что даже эти два очка набрать не так просто. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения, сумев сыграть вничью только дома с клубом из нижней части турнирной таблицы. На выезде футбольный клуб Козув Гевгелия не одержал еще ни одной победы, но нельзя сказать, что команда полностью безнадежна, ведь она хорошо играет в нападении. Но, если бы гости еще и умели обороняться, то ситуация не была бы такой удручающей. Под вопросом выход на поле двух центральный полузащитников, а левый защитник и опорник однозначно не выйдут на поле.

Интересные факты перед матчем Тиквес – Козув Гевгелия

Букмекеры видят явным фаворитом в матче команды Тиквес и команды Козув Гевгелия хозяев поля. Дело в том, что футболистам команды Тиквес необходимо побеждать в этом матче, чтобы сохранять шансы в борьбе за высокие места в чемпионате. Гости уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому они могут просто доигрывать сезон. По словам менеджера хозяев поля, он планирует выставить сильнейший состав с первых минут матча. Из этого следует, что хозяева будут атаковать на протяжении всей игры, и вряд ли удовлетворяться несколькими забитыми мячами. Так что, наши эксперты советуют в этом матче делать ставки на победу команды Тиквес и на победу команды Тиквес по форе. Отдельно стоит упомянуть о тотале. Естественно, мы рекомендуем играть заявленный тотал забитых голов на больше. При этом более надежной выглядит ставка на то, что хозяева поля пробьют свой тотал голов. Относительно угловых, то здесь тоже стоит исходить от команды Тиквес. Так как хозяева поля будут действовать в этом матче первым номером, то, скорее всего, команда пробьет свой индивидуальный тотал угловых. Желтых карточек и нарушений правил в матче не должно быть много. Оба клуба относятся к корректными командам, а в матчах между собой совершают мало фолов и получают мало желтых карточек, поэтому эти события мы рекомендуем играть на меньше, тем более что для гостей поражение в этом матче не будет значить ничего, вряд ли они будут упираться и совершать грубые фолы.

Матч закончится выигрышем Тиквес — 1.51, ничья в матче — 4.5, матч закончится выигрышем Козув Гевгелия — 4.64.



Тиквес — Козув Гевгелия. Прогноз и ставки на матч. Товарищеские матчи клубов 01-го февраля

Букмекеры полагают, что у команды Козув Гевгелия нет особых шансов против более мотивированного соперника, и наши эксперты полностью с этим согласны. Напомним, что хозяевам поля сейчас необходимы очки, да и по уровню игры они заметно превосходят своих соперников, которые вдобавок ко всему уже потеряли мотивацию в этом чемпионате. Напомним, что команда Козув Гевгелия еще раньше стала основным неудачником чемпионата, когда не смогла выиграть ни одного выездного матча. Да и вообще, гости в этом чемпионате действительно выглядят слабо, уступая даже откровенно слабым командам, видно, команда потратила последние силы на выход в элитный дивизион. Нет необходимости лишний раз напоминать о том, что в составе команды Тиквес выступают настоящие профессионалы, которые успели зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и на уровне национальных сборных, эти футболисты умеют решать исходы матчей одним касанием, поэтому у гостей просто нет шансов в матче с таким грозным и мотивированным соперником. Так что, здесь мы солидарны с букмекерами, которые прогнозируют уверенную победу хозяев поля. Поэтому наш прогноз – фора команды Тиквес в этом матче. Общий тотал тоже должен быть пробит, причем, необходимо делать ставки и на общий тотал забитых голов на больше и на индивидуальный тотал хозяев поля. В родных стенах команда Тиквес играет очень мощно, особенно со слабыми соперниками, которым забивает не менее двух-трех мячей. Индивидуальный тотал угловых команды Тиквес мы тоже советуем играть на больше, так как хозяева поля не перестают атаковать даже после нескольких забитых голов.

«Тиквес»

В прошлом сезоне футбольный клуб Тиквес сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. Тиквес выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб Тиквес играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«Козув Гевгелия»

В этом сезоне футбольный клуб Козув Гевгелия продолжает разочаровывать своих болельщиков, ведь вряд ли получится квалифицироваться в Лигу Чемпионов, причем это будет уже второй раз подряд. Сейчас гости располагаются на шестом месте, отставая от необходимой строчки на пять очков, так что если получится поднажать, то вполне еще можно пробиться в самый престижный европейский турнир. Но, при сильной домашней игре, футбольный клуб Козув Гевгелия демонстрирует слабые результаты на выезде, проиграв уже шесть раз, когда побед было лишь три. Если нападение гостей по-прежнему демонстрирует остроту и регулярно поражает ворота соперников, то вот оборона очень сильно сдала, так как нет сыгранных защитников, из-за чего часто можно увидеть неслаженные действия при обороне собственных ворот. В последних пяти матчах футбольный клуб Козув Гевгелия дома сыграл вничью и одержал две победы, а на выезде было два поражения. Сразу трое ключевых полузащитников не смогут выйти на поле из-за травм.

Статистика и личные встречи

В последние годы эксперты нашего ресурса обращают внимание не только на доматчевые прогнозы, но и на прогнозирование лайв-ставок. Дело в том, что индустрия беттинга ежегодно развивается, и мы, если хотим стабильно зарабатывать, должны развиваться вместе с ней. Сейчас букмекеры стараются предлагать бетторам большой выбор ставок по ходу футбольных матчей. Если раньше это были ставки на исходы, то теперь букмекеры предлагают ставки на статистику: угловые, желтые карточки, фолы, офсайды и т.д. В наиболее ярких противостояниях, когда между собой встречаются лидеры чемпионата, букмекеры могут предложить еще больший объем основных и дополнительных ставок. Эксперты нашего ресурса стараются предугадывать, на какие матчи букмекеры могут предложить большой объем доматчевых ставок и ставок по ходу игры, это позволяет нам составлять более точные прогнозы, на основании которых любители футбола могут делать ставки даже по ходу матча. Причем, делать ставки по ходу матча гораздо более выгодно, так как, в зависимости от того, что происходит на футбольном поле, можно сделать ставку по более выгодному предложению. Матч команды Тиквес и команды Козув Гевгелия, который прогнозируют наши эксперты – интересное противостояние, в котором примут участие клубы, удивившие в текущем сезоне многих любителей футбола. Мы постарались учесть все аспекты выступлений этих команд, чтобы предложить отличные прогнозы. Надеемся, что они помогут бетторам обыграть букмекеров.

«Тиквес» — «Козув Гевгелия»: кто фаворит грядущей встречи?

Тиквес — Козув Гевгелия. Прогноз на футбол (01.02.23)

Для наших экспертов оказалось несколько необычной линия, которую мы увидели на матч команды Тиквес и команды Козув Гевгелия. Наши эксперты ожидали увидеть фаворитами матча хозяев поля, так как команда Тиквес остро нуждается в очках, так как ведет борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. А вот футболистам команды Козув Гевгелия очки практически не нужны, так как, даже при самых радужных раскладах, гости все равно покинут высший дивизион чемпионата из-за финансовых проблем. Исходя из этого, фаворита этого противостояния очевиден, однако, видимо букмекеры не полностью владеют информацией, если предлагают подобные коэффициенты. Мы рекомендуем в этом матче делать ставки не только на победу хозяев поля, но и на то, что команда Тиквес пробьет фору, заявленную букмекерами. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше, так как хозяева поля активно играют на своем стадионе, предпочитая действовать первым номером и держать ворота соперников в напряжении. Да и гости могут отвечать результативно, поэтому общий тотал в матче мы рекомендуем играть на больше. Нарушений и желтых карточек мы видим много, так как между собой эти команды всегда играют грубо, нередко получают и красные карточки. Но сегодня мы ограничимся только ставкой на тотал больше желтых карточек и фолов. Угловые в нынешнем сезоне команда Тиквес и команда Козув Гевгелия практически не подают. Несмотря на то, что букмекеры предложили правильный тотал угловых в своих линиях, наши эксперты все равно рекомендуют играть его на меньше.

Тиквес — Козув Гевгелия: команды сделают акцент на атаку

В матче команды Тиквес и команды Козув Гевгелия, которые сыграют между собой в рамках чемпионата, эксперты нашего ресурса смогли найти множество интересных предложений букмекеров. Дело в том, что принято считать, что противостояние этих футбольных команд – центральное противостояние чемпионата, поэтому букмекеры предлагают большой объем ставок, включая ставки на статистику футболистов и т.д. надеемся, что букмекеры не ограничатся подобными ставками в доматчевой линии, а также предложат эти ставки по ходу матча. Напомним, что сейчас букмекеры все активнее стараются предложить что-то новое. И этим новым в последнее время стали ставки на статистику по ходу игры. Благодаря этому, а также опираясь на наш анализ того или иного футбольного матча, можно делать ставки по ходу игры, в зависимо от того, что происходит на футбольном поле. Мы надеемся, что наши предложения на матч команды Тиквес и команды Козув Гевгелия окажутся полезными, и позволят неплохо обыграть букмекеров.

В футбольной встрече Тиквес — Козув Гевгелия сыграют одни из самых грубых команд данного дивизиона, так что можно ожидать если не удаления, то большого количества желтых карточек, исходя из чего можно поставить на их тотал больше 6.5.

Тиквес – Козув Гевгелия: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Тиквес и команда Козув Гевгелия являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.