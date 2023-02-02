Прогноз Маркора/Пэр — Бортолотти/Мартос Горнес (02-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Маркора/Пэр — Бортолотти/Мартос Горнес. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (02.02.23)

02 февраля в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Маркора/Пэр , а противостоять в этом поединке будет Бортолотти/Мартос Горнес.



Судья теннисного матча Маркора/Пэр — Бортолотти/Мартос Горнес должен дать знак о старте игры в 13:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 02 февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Маркора/Пэр и Бортолотти/Мартос Горнес более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Маркора/Пэр имеет четыре победы, то Бортолотти/Мартос Горнес может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маркора/Пэр — Бортолотти/Мартос Горнес:

02 февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Маркора/Пэр — Бортолотти/Мартос Горнес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бортолотти/Мартос Горнес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бортолотти/Мартос Горнес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Маркора/Пэр

Болельщики ожидали, что на этом турнире Маркора/Пэр продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Маркора/Пэр в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Маркора/Пэр сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Маркора/Пэр немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Бортолотти/Мартос Горнес

На этом турнире Бортолотти/Мартос Горнес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бортолотти/Мартос Горнес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бортолотти/Мартос Горнес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бортолотти/Мартос Горнес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бортолотти/Мартос Горнес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бортолотти/Мартос Горнес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Маркора/Пэр — Бортолотти/Мартос Горнес

Маркора/Пэр и Бортолотти/Мартос Горнес – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Маркора/Пэр — Бортолотти/Мартос Горнес. Прогноз, ставки на матч(02.02.23)

Маркора/Пэр

В этом сезоне Маркора/Пэр демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Маркора/Пэр уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Маркора/Пэр любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Маркора/Пэр часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Маркора/Пэр умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бортолотти/Мартос Горнес

Выступать в зале Бортолотти/Мартос Горнес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бортолотти/Мартос Горнес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бортолотти/Мартос Горнес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бортолотти/Мартос Горнес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бортолотти/Мартос Горнес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бортолотти/Мартос Горнес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Маркора/Пэр — Бортолотти/Мартос Горнес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Маркора/Пэр и Бортолотти/Мартос Горнес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Маркора/Пэр и Бортолотти/Мартос Горнес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Маркора/Пэр и Бортолотти/Мартос Горнес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Маркора/Пэр и Бортолотти/Мартос Горнес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Маркора/Пэр — Бортолотти/Мартос Горнес: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Маркора/Пэр и Бортолотти/Мартос Горнес, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Маркора/Пэр и Бортолотти/Мартос Горнес уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маркора/Пэр — Бортолотти/Мартос Горнес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Маркора/Пэр и Бортолотти/Мартос Горнес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Маркора/Пэр, и Бортолотти/Мартос Горнес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-640436-prognozy-i-stavki-na-match-hay-point-penters-zhen-unk-eshvill-bulldogz-zhen-02-02-23/