Прогноз Гэлловей/Хах Вердуго — Киркхаймер/Сигуйн (02-го февраля), ставки и коэффициенты

Гэлловей/Хах Вердуго — Киркхаймер/Сигуйн. Прогноз, ставки на матч (02.02.23)

02.02.2023 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Гэлловей/Хах Вердуго , а противостоять в этом поединке будет Киркхаймер/Сигуйн.



Судья теннисного матча Гэлловей/Хах Вердуго — Киркхаймер/Сигуйн должен дать знак о старте игры в 22:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 02.02.2023, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Гэлловей/Хах Вердуго и Киркхаймер/Сигуйн более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Гэлловей/Хах Вердуго имеет четыре победы, то Киркхаймер/Сигуйн может похвастаться лишь двумя победами.



Гэлловей/Хах Вердуго — Киркхаймер/Сигуйн. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 02.02.2023 откроет его противостояние Гэлловей/Хах Вердуго — Киркхаймер/Сигуйн. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:00 по МСК, то есть до начала игры. Гэлловей/Хах Вердуго и Киркхаймер/Сигуйн отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Киркхаймер/Сигуйн может гордиться семью победами, а вот Гэлловей/Хах Вердуго имеет только пять выигранных встреч.

Гэлловей/Хах Вердуго

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Гэлловей/Хах Вердуго находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Гэлловей/Хах Вердуго является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Гэлловей/Хах Вердуго умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Гэлловей/Хах Вердуго обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Гэлловей/Хах Вердуго может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Киркхаймер/Сигуйн

На этом турнире Киркхаймер/Сигуйн играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Киркхаймер/Сигуйн все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Киркхаймер/Сигуйн не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Киркхаймер/Сигуйн уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Киркхаймер/Сигуйн на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Киркхаймер/Сигуйн пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Гэлловей/Хах Вердуго» — «Киркхаймер/Сигуйн»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Гэлловей/Хах Вердуго и Киркхаймер/Сигуйн. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Гэлловей/Хах Вердуго и Киркхаймер/Сигуйн продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Гэлловей/Хах Вердуго — Киркхаймер/Сигуйн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.02.23)

Гэлловей/Хах Вердуго

На данном турнире Гэлловей/Хах Вердуго выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Гэлловей/Хах Вердуго выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Гэлловей/Хах Вердуго допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Гэлловей/Хах Вердуго особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Гэлловей/Хах Вердуго, это умение играть на травяных кортах.

Киркхаймер/Сигуйн

Этот сезон Киркхаймер/Сигуйн проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Киркхаймер/Сигуйн снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Киркхаймер/Сигуйн слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Киркхаймер/Сигуйн допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Гэлловей/Хах Вердуго — Киркхаймер/Сигуйн Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гэлловей/Хах Вердуго и Киркхаймер/Сигуйн аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гэлловей/Хах Вердуго и Киркхаймер/Сигуйн обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гэлловей/Хах Вердуго и Киркхаймер/Сигуйн постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гэлловей/Хах Вердуго — Киркхаймер/Сигуйн: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Гэлловей/Хах Вердуго и Киркхаймер/Сигуйн, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Гэлловей/Хах Вердуго сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Киркхаймер/Сигуйн имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Гэлловей/Хах Вердуго – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Гэлловей/Хах Вердуго и Киркхаймер/Сигуйн на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гэлловей/Хах Вердуго — Киркхаймер/Сигуйн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гэлловей/Хах Вердуго и Киркхаймер/Сигуйн. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гэлловей/Хах Вердуго и для Киркхаймер/Сигуйн, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-640407-kal-dzhambos-kepko-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-02-02-23/