Прогноз на бой Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос) 04.02.2023

«Андрей Меньшиков (Рос)» – «Давид Нуриев (Рос)». 04.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 04-го февраля состоится интересный поединок Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 04-го февраля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос):

победа Андрей Меньшиков (Рос) – 0, ничья – 0, победа Давид Нуриев (Рос) – 0

Прогноз на матч Андрей Меньшиков (Рос) – Давид Нуриев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го февраля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Андрей Меньшиков (Рос) не очень выгодно, а вот Давид Нуриев (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Андрей Меньшиков (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Андрей Меньшиков (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Андрей Меньшиков (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Андрей Меньшиков (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Андрей Меньшиков (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Давид Нуриев (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Давид Нуриев (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Давид Нуриев (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Давид Нуриев (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Давид Нуриев (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Андрей Меньшиков (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Андрей Меньшиков (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Андрей Меньшиков (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Андрей Меньшиков (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Андрей Меньшиков (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Давид Нуриев (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Давид Нуриев (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Давид Нуриев (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Давид Нуриев (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Давид Нуриев (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Андрей Меньшиков (Рос) – Давид Нуриев (Рос) 04.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Андрей Меньшиков (Рос) и Давид Нуриев (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Андрей Меньшиков (Рос) и Давид Нуриев (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Андрей Меньшиков (Рос) и Давид Нуриев (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Андрей Меньшиков (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Давид Нуриев (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Андрей Меньшиков (Рос) легко справится с таким соперником, как Давид Нуриев (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Давид Нуриев (Рос).

Андрей Меньшиков (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Андрей Меньшиков (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Андрей Меньшиков (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Андрей Меньшиков (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Андрей Меньшиков (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Андрей Меньшиков (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Давид Нуриев (Рос)

Давид Нуриев (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Давид Нуриев (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Давид Нуриев (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Давид Нуриев (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Давид Нуриев (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го февраля

Спортивные эксперты считают, что Андрей Меньшиков (Рос) сейчас намного сильнее, чем Давид Нуриев (Рос), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Андрей Меньшиков (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Давид Нуриев (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://evolvegame.ru/cat3-641368-olivettiriiz-molchanoveyserik-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-03-02-23/

http://rockaluga.ru/cat1-875406-ask-foytsberg-usv-rb-veindorf-sent-anna-prognoz-specialista-na-futbol-03-02-23/