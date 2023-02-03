Прогноз на бой Лоренс Ларкин (США) — Мухамед Берхамов (Рос) 05.02.2023

«Лоренс Ларкин (США)» – «Мухамед Берхамов (Рос)». 05.02.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Лоренс Ларкин (США) проведет 05 февраля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мухамед Берхамов (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 05 февраля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Лоренс Ларкин (США) — Мухамед Берхамов (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 04:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лоренс Ларкин (США) — Мухамед Берхамов (Рос):

победа Лоренс Ларкин (США) – 0, ничья – 0, победа Мухамед Берхамов (Рос) – 0

Прогноз на матч Лоренс Ларкин (США) – Мухамед Берхамов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05 февраля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Лоренс Ларкин (США) не очень выгодно, а вот Мухамед Берхамов (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Лоренс Ларкин (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Лоренс Ларкин (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Лоренс Ларкин (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Лоренс Ларкин (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Лоренс Ларкин (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Лоренс Ларкин (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Мухамед Берхамов (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мухамед Берхамов (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мухамед Берхамов (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мухамед Берхамов (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мухамед Берхамов (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Лоренс Ларкин (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Лоренс Ларкин (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Лоренс Ларкин (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Лоренс Ларкин (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Лоренс Ларкин (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Мухамед Берхамов (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мухамед Берхамов (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мухамед Берхамов (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мухамед Берхамов (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Лоренс Ларкин (США) – Мухамед Берхамов (Рос) 05.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Лоренс Ларкин (США) и Мухамед Берхамов (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Лоренс Ларкин (США) и Мухамед Берхамов (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Лоренс Ларкин (США) и Мухамед Берхамов (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Лоренс Ларкин (США) сейчас находится на пике формы, так что Мухамед Берхамов (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Лоренс Ларкин (США).

На чемпионский бой Лоренс Ларкин (США) — Мухамед Берхамов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мухамед Берхамов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Лоренс Ларкин (США)

В своей профессиональной карьере Лоренс Ларкин (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Лоренс Ларкин (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Лоренс Ларкин (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Лоренс Ларкин (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Лоренс Ларкин (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Мухамед Берхамов (Рос)

Последний раз Мухамед Берхамов (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Мухамед Берхамов (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Мухамед Берхамов (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Мухамед Берхамов (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Мухамед Берхамов (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Мухамед Берхамов (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Лоренс Ларкин (США) — Мухамед Берхамов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05 февраля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Лоренс Ларкин (США) — Мухамед Берхамов (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Лоренс Ларкин (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Лоренс Ларкин (США) — Мухамед Берхамов (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Лоренс Ларкин (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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