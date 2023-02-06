Прогноз Михалкова/Смоленова — Натсвлишвили/Чилакалапуди (07-го февраля), ставки и коэффициенты

Михалкова/Смоленова — Натсвлишвили/Чилакалапуди. Прогноз, ставки на матч. ITF (07.02.23)

07-го февраля 2023 года в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Михалкова/Смоленова , а противостоять в этом поединке будет Натсвлишвили/Чилакалапуди.



Судья теннисного матча Михалкова/Смоленова — Натсвлишвили/Чилакалапуди должен дать знак о старте игры в 13:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 07-го февраля 2023 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Михалкова/Смоленова и Натсвлишвили/Чилакалапуди более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Михалкова/Смоленова имеет четыре победы, то Натсвлишвили/Чилакалапуди может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михалкова/Смоленова — Натсвлишвили/Чилакалапуди:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07-го февраля 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Михалкова/Смоленова и Натсвлишвили/Чилакалапуди. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Михалкова/Смоленова имеет на своем счету три победы, Натсвлишвили/Чилакалапуди может похвастаться четырьмя.

Михалкова/Смоленова

В этом сезоне Михалкова/Смоленова демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Михалкова/Смоленова снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Михалкова/Смоленова является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Михалкова/Смоленова не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Михалкова/Смоленова еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Натсвлишвили/Чилакалапуди

На этом турнире Натсвлишвили/Чилакалапуди играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Натсвлишвили/Чилакалапуди все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Натсвлишвили/Чилакалапуди не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Натсвлишвили/Чилакалапуди уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Натсвлишвили/Чилакалапуди на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Натсвлишвили/Чилакалапуди пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Михалкова/Смоленова — Натсвлишвили/Чилакалапуди

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Михалкова/Смоленова и Натсвлишвили/Чилакалапуди впервые будут встречаться между собой. Если Михалкова/Смоленова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Натсвлишвили/Чилакалапуди пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Михалкова/Смоленова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Михалкова/Смоленова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Михалкова/Смоленова — Натсвлишвили/Чилакалапуди. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.02.23)

Михалкова/Смоленова

На этом турнире именно Михалкова/Смоленова может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Михалкова/Смоленова отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Михалкова/Смоленова еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Михалкова/Смоленова не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Натсвлишвили/Чилакалапуди

Несмотря на свой молодой возраст, Натсвлишвили/Чилакалапуди демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Натсвлишвили/Чилакалапуди уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Натсвлишвили/Чилакалапуди станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Натсвлишвили/Чилакалапуди, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Натсвлишвили/Чилакалапуди умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Натсвлишвили/Чилакалапуди имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Михалкова/Смоленова — Натсвлишвили/Чилакалапуди Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Михалкова/Смоленова и Натсвлишвили/Чилакалапуди аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Михалкова/Смоленова и Натсвлишвили/Чилакалапуди обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Михалкова/Смоленова и Натсвлишвили/Чилакалапуди постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Михалкова/Смоленова — Натсвлишвили/Чилакалапуди: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Михалкова/Смоленова и Натсвлишвили/Чилакалапуди, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Михалкова/Смоленова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Натсвлишвили/Чилакалапуди имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Михалкова/Смоленова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Михалкова/Смоленова и Натсвлишвили/Чилакалапуди на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михалкова/Смоленова — Натсвлишвили/Чилакалапуди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Михалкова/Смоленова и Натсвлишвили/Чилакалапуди, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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