Йи Жоу — Николас Тепмахк. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.23)

Прогноз Йи Жоу — Николас Тепмахк (09.02.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Йи Жоу — Николас Тепмахк 09-го февраля

09-го февраля в 12:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Йи Жоу , а противостоять в этом поединке будет Николас Тепмахк.



09-го февраля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Йи Жоу и Николас Тепмахк. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 12:05 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Йи Жоу может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Йи Жоу — Николас Тепмахк. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 09-го февраля откроет его противостояние Йи Жоу — Николас Тепмахк. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:05 по МСК, то есть до начала игры. Йи Жоу и Николас Тепмахк отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Николас Тепмахк может гордиться семью победами, а вот Йи Жоу имеет только пять выигранных встреч.

Йи Жоу

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Йи Жоу находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Йи Жоу является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Йи Жоу умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Йи Жоу обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Йи Жоу может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Николас Тепмахк

На этом турнире Николас Тепмахк выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Николас Тепмахк снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Николас Тепмахк чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Николас Тепмахк уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Николас Тепмахк зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Йи Жоу — Николас Тепмахк. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Йи Жоу и Николас Тепмахк – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Йи Жоу — Николас Тепмахк. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.23)

Йи Жоу

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Йи Жоу выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Йи Жоу всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Йи Жоу уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Йи Жоу занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Йи Жоу больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Йи Жоу имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Николас Тепмахк

На этом турнире Николас Тепмахк играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Николас Тепмахк какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Николас Тепмахк уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Николас Тепмахк много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Николас Тепмахк сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Николас Тепмахк не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Йи Жоу — Николас Тепмахк Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Йи Жоу и Николас Тепмахк. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Йи Жоу — Николас Тепмахк: порядок побьёт класс

Йи Жоу и Николас Тепмахк которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Йи Жоу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Николас Тепмахк хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Йи Жоу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Николас Тепмахк умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Йи Жоу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Николас Тепмахк вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Йи Жоу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йи Жоу — Николас Тепмахк. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Йи Жоу и Николас Тепмахк букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Йи Жоу и Николас Тепмахк проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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