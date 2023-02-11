Прогноз на бой Мэнни Муро (США) — Уильям Старкс (США) 11-го февраля 2023 года

«Мэнни Муро (США)» – «Уильям Старкс (США)». 11.02.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мэнни Муро (США) — Уильям Старкс (США) на 11.02.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мэнни Муро (США) и Уильям Старкс (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мэнни Муро (США) — Уильям Старкс (США) пройдет 11.02.2023, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мэнни Муро (США) имеет две победы нокаутом, а Уильям Старкс (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэнни Муро (США) — Уильям Старкс (США):

победа Мэнни Муро (США) – 0, ничья – 0, победа Уильям Старкс (США) – 0

Прогноз на матч Мэнни Муро (США) – Уильям Старкс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11.02.2023 :

Букмекерские конторы на бой Мэнни Муро (США) — Уильям Старкс (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Мэнни Муро (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мэнни Муро (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мэнни Муро (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мэнни Муро (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мэнни Муро (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мэнни Муро (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мэнни Муро (США) может и не устоять на ногах.

Уильям Старкс (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Уильям Старкс (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Уильям Старкс (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Уильям Старкс (США) должен быть в хорошей физической форме. Уильям Старкс (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Мэнни Муро (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мэнни Муро (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мэнни Муро (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мэнни Муро (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мэнни Муро (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Уильям Старкс (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Уильям Старкс (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Уильям Старкс (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Уильям Старкс (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Уильям Старкс (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Уильям Старкс (США) должен задуматься о своей обороне.

Мэнни Муро (США) – Уильям Старкс (США) 11.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мэнни Муро (США) и Уильям Старкс (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мэнни Муро (США) и Уильям Старкс (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Мэнни Муро (США) и Уильям Старкс (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Мэнни Муро (США) — Уильям Старкс (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Мэнни Муро (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мэнни Муро (США) — Уильям Старкс (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Уильям Старкс (США).

Мэнни Муро (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Мэнни Муро (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Мэнни Муро (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Мэнни Муро (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Мэнни Муро (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Уильям Старкс (США)

На данный момент Уильям Старкс (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Уильям Старкс (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Уильям Старкс (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Уильям Старкс (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Уильям Старкс (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Мэнни Муро (США) — Уильям Старкс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11.02.2023

Несмотря на то, что Мэнни Муро (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Уильям Старкс (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мэнни Муро (США) будет намного сильнее, чем Уильям Старкс (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://evolvegame.ru/cat4-646544-bleyk-ellis-naoki-nakagava-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-10-02-23/

http://rockaluga.ru/cat0-878915-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-meynut-yuniversiti-taun-lukan-yunayted-09-02-23/