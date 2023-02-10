Прогноз на бой Марио Барриос (США) — Джовани Сантьяго (П-Рик) 12-го февраля

«Марио Барриос (США)» – «Джовани Сантьяго (П-Рик)». 12.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 12-го февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Марио Барриос (США) — Джовани Сантьяго (П-Рик). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Марио Барриос (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 12-го февраля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Марио Барриос (США) — Джовани Сантьяго (П-Рик). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марио Барриос (США) — Джовани Сантьяго (П-Рик):

победа Марио Барриос (США) – 1.202, ничья – 24, победа Джовани Сантьяго (П-Рик) – 5.05

Прогноз на матч Марио Барриос (США) – Джовани Сантьяго (П-Рик) Бои, титульный бой, 12-го февраля :

Букмекерские конторы на бой Марио Барриос (США) — Джовани Сантьяго (П-Рик) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.202 и 5.05.

История личных встреч

На профессиональном ринге Марио Барриос (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Марио Барриос (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Марио Барриос (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Марио Барриос (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Марио Барриос (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Джовани Сантьяго (П-Рик) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джовани Сантьяго (П-Рик) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джовани Сантьяго (П-Рик) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джовани Сантьяго (П-Рик) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джовани Сантьяго (П-Рик) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Марио Барриос (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Марио Барриос (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Марио Барриос (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Марио Барриос (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Марио Барриос (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Марио Барриос (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Джовани Сантьяго (П-Рик) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джовани Сантьяго (П-Рик) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джовани Сантьяго (П-Рик) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джовани Сантьяго (П-Рик) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джовани Сантьяго (П-Рик) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Марио Барриос (США) – Джовани Сантьяго (П-Рик) 12.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Марио Барриос (США) и Джовани Сантьяго (П-Рик). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Марио Барриос (США) и Джовани Сантьяго (П-Рик) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Марио Барриос (США) и Джовани Сантьяго (П-Рик) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Марио Барриос (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джовани Сантьяго (П-Рик) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Марио Барриос (США) легко справится с таким соперником, как Джовани Сантьяго (П-Рик). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Марио Барриос (США) — Джовани Сантьяго (П-Рик) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джовани Сантьяго (П-Рик), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Марио Барриос (США)

Несмотря на то, что Марио Барриос (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Марио Барриос (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Марио Барриос (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Марио Барриос (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джовани Сантьяго (П-Рик)

Джовани Сантьяго (П-Рик) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Джовани Сантьяго (П-Рик) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Джовани Сантьяго (П-Рик) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Джовани Сантьяго (П-Рик) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Джовани Сантьяго (П-Рик) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Марио Барриос (США) — Джовани Сантьяго (П-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го февраля

Вряд ли Марио Барриос (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Джовани Сантьяго (П-Рик), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Марио Барриос (США) — Джовани Сантьяго (П-Рик) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джовани Сантьяго (П-Рик) выиграет нокаутом.

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