Прогноз Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Южный Иллинойс Салюки (жен) (11-го февраля), ставки и коэффициенты

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Южный Иллинойс Салюки (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (11.02.23)

11.02.2023 в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) примет соперника по национальному первенству Южный Иллинойс Салюки (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) – Южный Иллинойс Салюки (жен) запланирован только на 11.02.2023, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 03:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Южный Иллинойс Салюки (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) и Южный Иллинойс Салюки (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 11.02.2023. Ее начало будет в 03:30 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Южный Иллинойс Салюки (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Южный Иллинойс Салюки (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Южный Иллинойс Салюки (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 11.02.2023 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Южный Иллинойс Салюки (жен). А так как начало встречи в 03:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Южный Иллинойс Салюки (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.02.23)

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Южный Иллинойс Салюки (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Южный Иллинойс Салюки (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Южный Иллинойс Салюки (жен) пройдет 11.02.2023, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Южный Иллинойс Салюки (жен): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) — Южный Иллинойс Салюки (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Иллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Южный Иллинойс Салюки (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Южный Иллинойс Салюки (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Южный Иллинойс Салюки (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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