Прогноз Финикс Санз (MIST) — Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) (13 февраля), ставки и коэффициенты

Финикс Санз (MIST) — Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR). Прогноз, ставки на матч. NBA (13.02.23)

13 февраля в 14:22 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Финикс Санз (MIST) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR).



Баскетболисты клубов Финикс Санз (MIST) и Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) в 14:22 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 13 февраля. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Финикс Санз (MIST) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Финикс Санз (MIST) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Финикс Санз (MIST) — Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Финикс Санз (MIST) проводит на своей площадке, и 13 февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 14:22 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Финикс Санз (MIST), а один раз сильнее были игроки БК Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR).

Финикс Санз (MIST)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Финикс Санз (MIST), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Финикс Санз (MIST) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Финикс Санз (MIST) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR)

В составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Финикс Санз (MIST) — Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR)

На 13 февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Финикс Санз (MIST) — Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 14:22 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Финикс Санз (MIST) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) удалось одержать победу у себя дома.



Финикс Санз (MIST) — Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.02.23)

Финикс Санз (MIST)

В этом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (MIST) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Финикс Санз (MIST) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR)

После того, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Финикс Санз (MIST) — Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 13 февраля, и в его рамках состоится поединок Финикс Санз (MIST) — Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 14:22 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Финикс Санз (MIST) — Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR): хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Финикс Санз (MIST) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Финикс Санз (MIST) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Финикс Санз (MIST) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Финикс Санз (MIST) — Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Финикс Санз (MIST) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Финикс Санз (MIST) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Финикс Санз (MIST) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерз (KJMR) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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