Рамкумар Раманатхан — Димитар Кузманов: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Рамкумар Раманатхан — Димитар Кузманов (14.02.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Рамкумар Раманатхан — Димитар Кузманов 14-го февраля 2023 года

14-го февраля 2023 года в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Рамкумар Раманатхан , а противостоять в этом поединке будет Димитар Кузманов.



Так как Рамкумар Раманатхан в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Димитар Кузманов, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14-го февраля 2023 года. Но, доказать обратное Рамкумар Раманатхан все же сможет в 07:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рамкумар Раманатхан — Димитар Кузманов:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 14-го февраля 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Рамкумар Раманатхан — Димитар Кузманов. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 07:30 по Москве, пока не начался поединок. Рамкумар Раманатхан и Димитар Кузманов еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Рамкумар Раманатхан

На данный момент Рамкумар Раманатхан является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Рамкумар Раманатхан однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Рамкумар Раманатхан демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Рамкумар Раманатхан хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Рамкумар Раманатхан часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Димитар Кузманов

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Димитар Кузманов имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Димитар Кузманов демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Димитар Кузманов не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Димитар Кузманов не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Рамкумар Раманатхан — Димитар Кузманов

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Рамкумар Раманатхан и Димитар Кузманов являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Рамкумар Раманатхан — Димитар Кузманов (14-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Рамкумар Раманатхан

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рамкумар Раманатхан, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рамкумар Раманатхан уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рамкумар Раманатхан старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рамкумар Раманатхан, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рамкумар Раманатхан не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рамкумар Раманатхан все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рамкумар Раманатхан точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Димитар Кузманов

Этот сезон Димитар Кузманов проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Димитар Кузманов снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Димитар Кузманов слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Димитар Кузманов допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Рамкумар Раманатхан — Димитар Кузманов Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Рамкумар Раманатхан и Димитар Кузманов. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Рамкумар Раманатхан — Димитар Кузманов: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Рамкумар Раманатхан имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Рамкумар Раманатхан и Димитар Кузманов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Димитар Кузманов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Рамкумар Раманатхан превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Димитар Кузманов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Рамкумар Раманатхан гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рамкумар Раманатхан — Димитар Кузманов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Рамкумар Раманатхан и Димитар Кузманов. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Рамкумар Раманатхан и для Димитар Кузманов, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-649836-prognoz-na-match-dallas-maveriks-minnesota-timbervulvz-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-14-02-23/