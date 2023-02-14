Прогноз на бой Кадзуки Накадзима (Япо) — Кенни Демесильо (Фил) 16.02.2023

«Кадзуки Накадзима (Япо)» – «Кенни Демесильо (Фил)». 16.02.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Кадзуки Накадзима (Япо) проведет 16.02.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кенни Демесильо (Фил). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 10:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 16.02.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кадзуки Накадзима (Япо) — Кенни Демесильо (Фил). Это будет продолжаться вплоть до 10:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кадзуки Накадзима (Япо) — Кенни Демесильо (Фил):

победа Кадзуки Накадзима (Япо) – 0, ничья – 0, победа Кенни Демесильо (Фил) – 0

Прогноз на матч Кадзуки Накадзима (Япо) – Кенни Демесильо (Фил) Бои, титульный бой, 16.02.2023 :

Букмекерские конторы на бой Кадзуки Накадзима (Япо) — Кенни Демесильо (Фил) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Кадзуки Накадзима (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Кадзуки Накадзима (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Кадзуки Накадзима (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Кадзуки Накадзима (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Кадзуки Накадзима (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Кадзуки Накадзима (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Кенни Демесильо (Фил) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Кенни Демесильо (Фил) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Кенни Демесильо (Фил) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Кенни Демесильо (Фил) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Кенни Демесильо (Фил) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Кадзуки Накадзима (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Кадзуки Накадзима (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Кадзуки Накадзима (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Кадзуки Накадзима (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Кадзуки Накадзима (Япо) валится с ног. К тому же, Кадзуки Накадзима (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Кадзуки Накадзима (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Кенни Демесильо (Фил) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кенни Демесильо (Фил) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кенни Демесильо (Фил) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кенни Демесильо (Фил) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кенни Демесильо (Фил) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кенни Демесильо (Фил) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кенни Демесильо (Фил) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кадзуки Накадзима (Япо) – Кенни Демесильо (Фил) 16.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кадзуки Накадзима (Япо) и Кенни Демесильо (Фил). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кадзуки Накадзима (Япо) и Кенни Демесильо (Фил) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кадзуки Накадзима (Япо) и Кенни Демесильо (Фил) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кадзуки Накадзима (Япо) и Кенни Демесильо (Фил), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кадзуки Накадзима (Япо) выиграет бой.

На чемпионский бой Кадзуки Накадзима (Япо) — Кенни Демесильо (Фил) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кенни Демесильо (Фил), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Кадзуки Накадзима (Япо)

На самом деле Кадзуки Накадзима (Япо) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Кадзуки Накадзима (Япо) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Кадзуки Накадзима (Япо) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Кадзуки Накадзима (Япо) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Кадзуки Накадзима (Япо) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Кенни Демесильо (Фил)

В своей карьере Кенни Демесильо (Фил) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Кенни Демесильо (Фил) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Кенни Демесильо (Фил) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Кенни Демесильо (Фил) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Кадзуки Накадзима (Япо) — Кенни Демесильо (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 16.02.2023

Так как Кадзуки Накадзима (Япо) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Кенни Демесильо (Фил).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Кадзуки Накадзима (Япо) — Кенни Демесильо (Фил) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Кадзуки Накадзима (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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