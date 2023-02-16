Мартинес Портеро/Муньяр Клар — Баррьентос/Бехар: ставим на двойные ошибки

Прогноз Мартинес Портеро/Муньяр Клар — Баррьентос/Бехар (16-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мартинес Портеро/Муньяр Клар — Баррьентос/Бехар 16-го февраля 2023 года

16-го февраля 2023 года в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Мартинес Портеро/Муньяр Клар , а противостоять в этом поединке будет Баррьентос/Бехар.



Мартинес Портеро/Муньяр Клар сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 16-го февраля 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Баррьентос/Бехар. По Москве данный поединок начнется в 22:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Баррьентос/Бехар, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Мартинес Портеро/Муньяр Клар — Баррьентос/Бехар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

16-го февраля 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Мартинес Портеро/Муньяр Клар — Баррьентос/Бехар. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 22:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Баррьентос/Бехар, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Баррьентос/Бехар выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Мартинес Портеро/Муньяр Клар

Мартинес Портеро/Муньяр Клар отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Мартинес Портеро/Муньяр Клар проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Мартинес Портеро/Муньяр Клар проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Мартинес Портеро/Муньяр Клар играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Мартинес Портеро/Муньяр Клар больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Баррьентос/Бехар

Во взрослом туре Баррьентос/Бехар проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Баррьентос/Бехар пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Баррьентос/Бехар предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Баррьентос/Бехар еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Мартинес Портеро/Муньяр Клар и Баррьентос/Бехар. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Мартинес Портеро/Муньяр Клар и Баррьентос/Бехар должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Мартинес Портеро/Муньяр Клар — Баррьентос/Бехар (16-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Мартинес Портеро/Муньяр Клар

На этом турнире именно Мартинес Портеро/Муньяр Клар может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Мартинес Портеро/Муньяр Клар отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Мартинес Портеро/Муньяр Клар еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Мартинес Портеро/Муньяр Клар не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Баррьентос/Бехар

Выступать в зале Баррьентос/Бехар не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Баррьентос/Бехар старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Баррьентос/Бехар принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Баррьентос/Бехар демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Баррьентос/Бехар даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Баррьентос/Бехар хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мартинес Портеро/Муньяр Клар — Баррьентос/Бехар Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мартинес Портеро/Муньяр Клар и Баррьентос/Бехар. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мартинес Портеро/Муньяр Клар — Баррьентос/Бехар: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мартинес Портеро/Муньяр Клар имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мартинес Портеро/Муньяр Клар и Баррьентос/Бехар отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Баррьентос/Бехар в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мартинес Портеро/Муньяр Клар превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Баррьентос/Бехар сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мартинес Портеро/Муньяр Клар гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мартинес Портеро/Муньяр Клар — Баррьентос/Бехар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мартинес Портеро/Муньяр Клар и Баррьентос/Бехар букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мартинес Портеро/Муньяр Клар и Баррьентос/Бехар проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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