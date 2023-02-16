Прогноз Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Луизиана Монро Уорхокс (17-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Луизиана Монро Уорхокс. Прогноз, ставки на матч (17.02.23)

17 февраля в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз примет соперника по национальному первенству Луизиана Монро Уорхокс.



В последней встрече баскетбольных клубов Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз и Луизиана Монро Уорхокс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 17 февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:00 по МСК.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Луизиана Монро Уорхокс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз намерены 17 февраля поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Луизиана Монро Уорхокс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Луизиана Монро Уорхокс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Луизиана Монро Уорхокс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 17 февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Луизиана Монро Уорхокс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Луизиана Монро Уорхокс удалось одержать победу у себя дома.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Луизиана Монро Уорхокс. Прогноз, ставки на матч(17.02.23)

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

В этом сезоне баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Луизиана Монро Уорхокс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Луизиана Монро Уорхокс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Луизиана Монро Уорхокс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17 февраля сыграет матч против БК Луизиана Монро Уорхокс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Луизиана Монро Уорхокс: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Луизиана Монро Уорхокс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Луизиана Монро Уорхокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Луизиана Монро Уорхокс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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