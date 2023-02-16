Прогноз на бой Габриэль Кальварио (США) — Пена Алламов (США) 18-го февраля

«Габриэль Кальварио (США)» – «Пена Алламов (США)». 18.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18-го февраля 2023 года состоится интересный поединок Габриэль Кальварио (США) — Пена Алламов (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Габриэль Кальварио (США) — Пена Алламов (США) пройдет 18-го февраля 2023 года, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Габриэль Кальварио (США) имеет две победы нокаутом, а Пена Алламов (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Габриэль Кальварио (США) — Пена Алламов (США):

победа Габриэль Кальварио (США) – 0, ничья – 0, победа Пена Алламов (США) – 0

Прогноз на матч Габриэль Кальварио (США) – Пена Алламов (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го февраля 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Габриэль Кальварио (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Пена Алламов (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Габриэль Кальварио (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Габриэль Кальварио (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Габриэль Кальварио (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Габриэль Кальварио (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Габриэль Кальварио (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Габриэль Кальварио (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Пена Алламов (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Пена Алламов (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Пена Алламов (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Пена Алламов (США) должен быть в хорошей физической форме. Пена Алламов (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Габриэль Кальварио (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Габриэль Кальварио (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Габриэль Кальварио (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Габриэль Кальварио (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Пена Алламов (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Пена Алламов (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Пена Алламов (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Пена Алламов (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Пена Алламов (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Габриэль Кальварио (США) – Пена Алламов (США) 18.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Габриэль Кальварио (США) и Пена Алламов (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Габриэль Кальварио (США) и Пена Алламов (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Габриэль Кальварио (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Пена Алламов (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Габриэль Кальварио (США) — Пена Алламов (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Габриэль Кальварио (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Габриэль Кальварио (США) — Пена Алламов (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Пена Алламов (США).

Габриэль Кальварио (США)

Так как Габриэль Кальварио (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Габриэль Кальварио (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Габриэль Кальварио (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Габриэль Кальварио (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Пена Алламов (США)

Уже несколько лет Пена Алламов (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Пена Алламов (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Пена Алламов (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Габриэль Кальварио (США) — Пена Алламов (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го февраля 2023 года

В этом поединке Габриэль Кальварио (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Пена Алламов (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Габриэль Кальварио (США) и Пена Алламов (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Габриэль Кальварио (США) выиграет с помощью нокаута.

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