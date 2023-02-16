Прогноз Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) — Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) (17 февраля), ставки и коэффициенты

Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) — Юговосточная Луизиана Лайонз (жен). Прогноз, ставки на матч (17.02.23)

17 февраля в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) примет соперника по национальному первенству Юговосточная Луизиана Лайонз (жен).



В 02:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) – Юговосточная Луизиана Лайонз (жен). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) — Юговосточная Луизиана Лайонз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Юговосточная Луизиана Лайонз (жен). Данный поединок будет сыгран 17 февраля, а по московскому времени его начало состоится в 02:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Северо-Запад Стэйт Демонс (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Юговосточная Луизиана Лайонз (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) — Юговосточная Луизиана Лайонз (жен)

Вплоть до 17 февраля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) — Юговосточная Луизиана Лайонз (жен). А так как начало встречи в 02:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) — Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) (17 февраля), ставки и коэффициенты

Северо-Запад Стэйт Демонс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Юговосточная Луизиана Лайонз (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) — Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) — Юговосточная Луизиана Лайонз (жен), который должен пройти 17 февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 02:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) — Юговосточная Луизиана Лайонз (жен): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) — Юговосточная Луизиана Лайонз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Северо-Запад Стэйт Демонс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Юговосточная Луизиана Лайонз (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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