Прогноз на бой Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) — Сонгчана Тор Брюсли (Таи) 17 февраля

«Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи)» – «Сонгчана Тор Брюсли (Таи)». 17.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17 февраля должен состояться бой Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) — Сонгчана Тор Брюсли (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) и Сонгчана Тор Брюсли (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17 февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Сонгчана Тор Брюсли (Таи), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) — Сонгчана Тор Брюсли (Таи):

победа Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) – 0, ничья – 0, победа Сонгчана Тор Брюсли (Таи) – 0

Прогноз на матч Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) – Сонгчана Тор Брюсли (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 февраля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Сонгчана Тор Брюсли (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Сонгчана Тор Брюсли (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Сонгчана Тор Брюсли (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Сонгчана Тор Брюсли (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Сонгчана Тор Брюсли (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Сонгчана Тор Брюсли (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Сонгчана Тор Брюсли (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Сонгчана Тор Брюсли (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Сонгчана Тор Брюсли (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Сонгчана Тор Брюсли (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Сонгчана Тор Брюсли (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Сонгчана Тор Брюсли (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Сонгчана Тор Брюсли (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) – Сонгчана Тор Брюсли (Таи) 17.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) и Сонгчана Тор Брюсли (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) и Сонгчана Тор Брюсли (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Сонгчана Тор Брюсли (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) и Сонгчана Тор Брюсли (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) и Сонгчана Тор Брюсли (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сонгчана Тор Брюсли (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи)

Так как Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Сонгчана Тор Брюсли (Таи)

Уже несколько лет Сонгчана Тор Брюсли (Таи) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Сонгчана Тор Брюсли (Таи) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Сонгчана Тор Брюсли (Таи) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) — Сонгчана Тор Брюсли (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 февраля

На титульный бой Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) — Сонгчана Тор Брюсли (Таи) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) — Сонгчана Тор Брюсли (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Денкриангкрай Сингха Мавинн (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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