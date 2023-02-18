Прогноз на бой Дэн Хубер (США) — Тай Гвердер (США) 18.02.2023

«Дэн Хубер (США)» – «Тай Гвердер (США)». 18.02.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Дэн Хубер (США) — Тай Гвердер (США) на 18-го февраля 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Дэн Хубер (США) и Тай Гвердер (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

До 18-го февраля 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Дэн Хубер (США) — Тай Гвердер (США). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэн Хубер (США) — Тай Гвердер (США):

победа Дэн Хубер (США) – 0, ничья – 0, победа Тай Гвердер (США) – 0

Прогноз на матч Дэн Хубер (США) – Тай Гвердер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го февраля 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Дэн Хубер (США) — Тай Гвердер (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Дэн Хубер (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Дэн Хубер (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Дэн Хубер (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Дэн Хубер (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Тай Гвердер (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Тай Гвердер (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Тай Гвердер (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Тай Гвердер (США) должен быть в хорошей физической форме. Тай Гвердер (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Дэн Хубер (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Дэн Хубер (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Дэн Хубер (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Дэн Хубер (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Дэн Хубер (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Дэн Хубер (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Тай Гвердер (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тай Гвердер (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тай Гвердер (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тай Гвердер (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тай Гвердер (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тай Гвердер (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тай Гвердер (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Дэн Хубер (США) – Тай Гвердер (США) 18.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Дэн Хубер (США) и Тай Гвердер (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Дэн Хубер (США) и Тай Гвердер (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Дэн Хубер (США) и Тай Гвердер (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Дэн Хубер (США) и Тай Гвердер (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Дэн Хубер (США) и Тай Гвердер (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Дэн Хубер (США) и Тай Гвердер (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Дэн Хубер (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Дэн Хубер (США) — Тай Гвердер (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Тай Гвердер (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Дэн Хубер (США)

В своей профессиональной карьере Дэн Хубер (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Дэн Хубер (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Дэн Хубер (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Дэн Хубер (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Дэн Хубер (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Тай Гвердер (США)

В своей карьере Тай Гвердер (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Тай Гвердер (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Тай Гвердер (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Тай Гвердер (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Дэн Хубер (США) — Тай Гвердер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го февраля 2023 года

Так как Дэн Хубер (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Тай Гвердер (США).

Статистика и личные встречи

Так как Дэн Хубер (США) и Тай Гвердер (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat2-883437-morton-bey-yunayted-logan-laytning-prognoz-i-stavki-ot-professionala-18-02-23/

http://evolvegame.ru/cat0-652695-prognoz-na-match-renata-sada-kruzeyro-18-02-23/