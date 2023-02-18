Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) — Тарлетон Стейт Тексанс (жен): команды сделают акцент на атаку

Прогноз Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) — Тарлетон Стейт Тексанс (жен) (18-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) — Тарлетон Стейт Тексанс (жен) 18-го февраля 2023 года

18-го февраля 2023 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) примет соперника по национальному первенству Тарлетон Стейт Тексанс (жен).



В 23:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) и Тарлетон Стейт Тексанс (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 18-го февраля 2023 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Тарлетон Стейт Тексанс (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) — Тарлетон Стейт Тексанс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 23:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) и Тарлетон Стейт Тексанс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 18-го февраля 2023 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Тарлетон Стейт Тексанс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Сэм Хьюстон Беакэтс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Сэм Хьюстон Беакэтс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Тарлетон Стейт Тексанс (жен)

Президент баскетбольного клуба Тарлетон Стейт Тексанс (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Тарлетон Стейт Тексанс (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Тарлетон Стейт Тексанс (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) — Тарлетон Стейт Тексанс (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) — Тарлетон Стейт Тексанс (жен), запланированного на 18-го февраля 2023 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 23:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) и Тарлетон Стейт Тексанс (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Сэм Хьюстон Беакэтс (жен).



Прогноз и ставка на матч Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) — Тарлетон Стейт Тексанс (жен) 18-го февраля 2023 года

Сэм Хьюстон Беакэтс (жен)

В последние годы Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Тарлетон Стейт Тексанс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Тарлетон Стейт Тексанс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Тарлетон Стейт Тексанс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Тарлетон Стейт Тексанс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) — Тарлетон Стейт Тексанс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) — Тарлетон Стейт Тексанс (жен), который должен пройти 18-го февраля 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 23:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) — Тарлетон Стейт Тексанс (жен): команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Тарлетон Стейт Тексанс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Тарлетон Стейт Тексанс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Тарлетон Стейт Тексанс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) — Тарлетон Стейт Тексанс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Тарлетон Стейт Тексанс (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Тарлетон Стейт Тексанс (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Тарлетон Стейт Тексанс (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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