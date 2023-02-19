Алабама Стэйт Хорнетс — Бетун Кукман Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.02.23)

Прогноз Алабама Стэйт Хорнетс — Бетун Кукман Уайлдкэтс (21-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алабама Стэйт Хорнетс — Бетун Кукман Уайлдкэтс 21.02.2023

21.02.2023 в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Алабама Стэйт Хорнетс примет соперника по национальному первенству Бетун Кукман Уайлдкэтс.



В последней встрече баскетбольных клубов Алабама Стэйт Хорнетс и Бетун Кукман Уайлдкэтс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 21.02.2023 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:30 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алабама Стэйт Хорнетс — Бетун Кукман Уайлдкэтс:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Алабама Стэйт Хорнетс — Бетун Кукман Уайлдкэтс, запланированное на 21.02.2023. Поставить на матч можно будет до 04:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс была еще пять лет назад.

Алабама Стэйт Хорнетс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Алабама Стэйт Хорнетс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Бетун Кукман Уайлдкэтс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Алабама Стэйт Хорнетс» — «Бетун Кукман Уайлдкэтс»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Алабама Стэйт Хорнетс — Бетун Кукман Уайлдкэтс, запланированного на 21.02.2023. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Алабама Стэйт Хорнетс и Бетун Кукман Уайлдкэтс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Алабама Стэйт Хорнетс.



Алабама Стэйт Хорнетс — Бетун Кукман Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.02.23)

Алабама Стэйт Хорнетс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Алабама Стэйт Хорнетс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Алабама Стэйт Хорнетс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Бетун Кукман Уайлдкэтс

В прошлом матче баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Алабама Стэйт Хорнетс — Бетун Кукман Уайлдкэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21.02.2023 сыграет матч против БК Бетун Кукман Уайлдкэтс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Алабама Стэйт Хорнетс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Алабама Стэйт Хорнетс — Бетун Кукман Уайлдкэтс: гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Бетун Кукман Уайлдкэтс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алабама Стэйт Хорнетс — Бетун Кукман Уайлдкэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Алабама Стэйт Хорнетс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Алабама Стэйт Хорнетс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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