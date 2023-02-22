Прогноз Фицджеральд/Хог — Уолкин/Фэнкатт (22.02.2023), ставки и коэффициенты

Фицджеральд/Хог — Уолкин/Фэнкатт. Прогноз, ставки на матч (22.02.23)

22.02.2023 в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фицджеральд/Хог , а противостоять в этом поединке будет Уолкин/Фэнкатт.



22.02.2023 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Фицджеральд/Хог — Уолкин/Фэнкатт. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 02:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Фицджеральд/Хог и Уолкин/Фэнкатт одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фицджеральд/Хог — Уолкин/Фэнкатт:

Фицджеральд/Хог имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 22.02.2023 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Уолкин/Фэнкатт. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 02:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Фицджеральд/Хог имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Фицджеральд/Хог

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Фицджеральд/Хог находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Фицджеральд/Хог является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Фицджеральд/Хог умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Фицджеральд/Хог обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Фицджеральд/Хог может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Уолкин/Фэнкатт

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Уолкин/Фэнкаттв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Уолкин/Фэнкатт играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Уолкин/Фэнкатт держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Уолкин/Фэнкатт демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Уолкин/Фэнкатт находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Фицджеральд/Хог и Уолкин/Фэнкатт впервые будут встречаться между собой. Если Фицджеральд/Хог уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Уолкин/Фэнкатт пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Фицджеральд/Хог демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Фицджеральд/Хог – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Фицджеральд/Хог — Уолкин/Фэнкатт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.02.23)

Фицджеральд/Хог

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Фицджеральд/Хог, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Фицджеральд/Хог уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Фицджеральд/Хог старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Фицджеральд/Хог, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Фицджеральд/Хог не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Фицджеральд/Хог все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Фицджеральд/Хог точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Уолкин/Фэнкатт

В этом сезоне Уолкин/Фэнкатт действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Уолкин/Фэнкатт обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Уолкин/Фэнкатт не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Уолкин/Фэнкатт не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Уолкин/Фэнкатт имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Фицджеральд/Хог — Уолкин/Фэнкатт Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Фицджеральд/Хог и Уолкин/Фэнкатт. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Фицджеральд/Хог и Уолкин/Фэнкатт встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Фицджеральд/Хог и Уолкин/Фэнкатт довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Фицджеральд/Хог и Уолкин/Фэнкатт подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Фицджеральд/Хог — Уолкин/Фэнкатт: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Фицджеральд/Хог и Уолкин/Фэнкатт из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Уолкин/Фэнкатт относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Уолкин/Фэнкатт проводит второй или третий матч. А вот Фицджеральд/Хог как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Фицджеральд/Хог, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Фицджеральд/Хог без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Фицджеральд/Хог вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фицджеральд/Хог — Уолкин/Фэнкатт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Фицджеральд/Хог и Уолкин/Фэнкатт.



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