Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Сай Самхита Чамарти. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.02.23)

Прогноз Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Сай Самхита Чамарти (22-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Сай Самхита Чамарти 22-го февраля

22-го февраля в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Шривалли Рашмикаа Бхамидипати , а противостоять в этом поединке будет Сай Самхита Чамарти.



Шривалли Рашмикаа Бхамидипати сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 22-го февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Сай Самхита Чамарти. По Москве данный поединок начнется в 08:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Сай Самхита Чамарти, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Сай Самхита Чамарти:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 22-го февраля откроет его противостояние Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Сай Самхита Чамарти. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 08:00 по МСК, то есть до начала игры. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Сай Самхита Чамарти отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сай Самхита Чамарти может гордиться семью победами, а вот Шривалли Рашмикаа Бхамидипати имеет только пять выигранных встреч.

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Шривалли Рашмикаа Бхамидипати проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Шривалли Рашмикаа Бхамидипати играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Шривалли Рашмикаа Бхамидипати больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Сай Самхита Чамарти

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Сай Самхита Чамарти на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Сай Самхита Чамарти демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Сай Самхита Чамарти имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Сай Самхита Чамарти намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Сай Самхита Чамарти не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Сай Самхита Чамарти будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Сай Самхита Чамарти и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Сай Самхита Чамарти умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Сай Самхита Чамарти. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Сай Самхита Чамарти продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Сай Самхита Чамарти. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.02.23)

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Несмотря на внушительный возраст, Шривалли Рашмикаа Бхамидипати демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Шривалли Рашмикаа Бхамидипати гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Шривалли Рашмикаа Бхамидипати снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Сай Самхита Чамарти

На этом турнире Сай Самхита Чамарти играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сай Самхита Чамарти какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сай Самхита Чамарти уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сай Самхита Чамарти много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сай Самхита Чамарти сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сай Самхита Чамарти не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Сай Самхита Чамарти Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Сай Самхита Чамарти. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Сай Самхита Чамарти встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Сай Самхита Чамарти довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Сай Самхита Чамарти подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Сай Самхита Чамарти: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Сай Самхита Чамарти из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Сай Самхита Чамарти относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Сай Самхита Чамарти проводит второй или третий матч. А вот Шривалли Рашмикаа Бхамидипати как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Шривалли Рашмикаа Бхамидипати, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Шривалли Рашмикаа Бхамидипати без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Шривалли Рашмикаа Бхамидипати вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Сай Самхита Чамарти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Сай Самхита Чамарти букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Сай Самхита Чамарти проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-655990-sara-aleksandra-seyvane-torres-ariana-pursoo-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-21-02-23/