Прогноз на бой Джон Рамирес (США) — Луис Вилла Падилья (Мек) 24-го февраля 2023 года

«Джон Рамирес (США)» – «Луис Вилла Падилья (Мек)». 24.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24.02.2023 должен состояться бой Джон Рамирес (США) — Луис Вилла Падилья (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джон Рамирес (США) и Луис Вилла Падилья (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 04:00 по московскому времени Джон Рамирес (США) и Луис Вилла Падилья (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 24.02.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джон Рамирес (США) и Луис Вилла Падилья (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джон Рамирес (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джон Рамирес (США) — Луис Вилла Падилья (Мек):

победа Джон Рамирес (США) – 0, ничья – 0, победа Луис Вилла Падилья (Мек) – 0

Прогноз на матч Джон Рамирес (США) – Луис Вилла Падилья (Мек) Бои, титульный бой, 24.02.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джон Рамирес (США) не очень выгодно, а вот Луис Вилла Падилья (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джон Рамирес (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джон Рамирес (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джон Рамирес (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джон Рамирес (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джон Рамирес (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Луис Вилла Падилья (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Луис Вилла Падилья (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Луис Вилла Падилья (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Луис Вилла Падилья (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Луис Вилла Падилья (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Джон Рамирес (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джон Рамирес (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джон Рамирес (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джон Рамирес (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джон Рамирес (США) валится с ног. К тому же, Джон Рамирес (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джон Рамирес (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Луис Вилла Падилья (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Луис Вилла Падилья (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Луис Вилла Падилья (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Луис Вилла Падилья (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Луис Вилла Падилья (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Луис Вилла Падилья (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Джон Рамирес (США) – Луис Вилла Падилья (Мек) 24.02.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джон Рамирес (США) и Луис Вилла Падилья (Мек), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джон Рамирес (США) и Луис Вилла Падилья (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Джон Рамирес (США) является очевидным фаворитом, ведь Луис Вилла Падилья (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Джон Рамирес (США) в данный момент сильнее, нежели Луис Вилла Падилья (Мек), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джон Рамирес (США)

Так как Джон Рамирес (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джон Рамирес (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джон Рамирес (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джон Рамирес (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Луис Вилла Падилья (Мек)

Никаких высот Луис Вилла Падилья (Мек) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Луис Вилла Падилья (Мек) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Луис Вилла Падилья (Мек) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Луис Вилла Падилья (Мек) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Джон Рамирес (США) — Луис Вилла Падилья (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 24.02.2023

Никто не сомневается, что Джон Рамирес (США) намного сильнее, чем Луис Вилла Падилья (Мек), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джон Рамирес (США) — Луис Вилла Падилья (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Луис Вилла Падилья (Мек) выиграет нокаутом.

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