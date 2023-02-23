Брейтуэйт/Верндле — Уолкин/Фэнкатт: снова ждем результативной игры

Прогноз Брейтуэйт/Верндле — Уолкин/Фэнкатт (23-го февраля), ставки и коэффициенты

Брейтуэйт/Верндле — Уолкин/Фэнкатт (23.02.2023), ставки и коэффициенты

23.02.2023 в 06:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Брейтуэйт/Верндле , а противостоять в этом поединке будет Уолкин/Фэнкатт.



Теннисное противостояние Брейтуэйт/Верндле — Уолкин/Фэнкатт пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 23.02.2023. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 06:35 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Брейтуэйт/Верндле является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Брейтуэйт/Верндле — Уолкин/Фэнкатт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:35 по Москве Брейтуэйт/Верндле выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Уолкин/Фэнкатт. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 23.02.2023. Брейтуэйт/Верндле не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Брейтуэйт/Верндле

На данный момент Брейтуэйт/Верндле является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Брейтуэйт/Верндле однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Брейтуэйт/Верндле демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Брейтуэйт/Верндле хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Брейтуэйт/Верндле часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Уолкин/Фэнкатт

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Уолкин/Фэнкатт на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Уолкин/Фэнкатт демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Уолкин/Фэнкатт имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Уолкин/Фэнкатт намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Уолкин/Фэнкатт не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Уолкин/Фэнкатт будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Уолкин/Фэнкатт и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Уолкин/Фэнкатт умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Брейтуэйт/Верндле — Уолкин/Фэнкатт

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Брейтуэйт/Верндле и Уолкин/Фэнкатт являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Брейтуэйт/Верндле — Уолкин/Фэнкатт (23.02.2023), ставки и коэффициенты

Брейтуэйт/Верндле

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Брейтуэйт/Верндле выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Брейтуэйт/Верндле всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Брейтуэйт/Верндле уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Брейтуэйт/Верндле занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Брейтуэйт/Верндле больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Брейтуэйт/Верндле имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Уолкин/Фэнкатт

Этот сезон Уолкин/Фэнкатт проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Уолкин/Фэнкатт снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Уолкин/Фэнкатт слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Уолкин/Фэнкатт допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Брейтуэйт/Верндле — Уолкин/Фэнкатт Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Брейтуэйт/Верндле и Уолкин/Фэнкатт. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Брейтуэйт/Верндле и Уолкин/Фэнкатт встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Брейтуэйт/Верндле и Уолкин/Фэнкатт довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Брейтуэйт/Верндле и Уолкин/Фэнкатт подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Брейтуэйт/Верндле — Уолкин/Фэнкатт: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Брейтуэйт/Верндле имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Брейтуэйт/Верндле и Уолкин/Фэнкатт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Уолкин/Фэнкатт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Брейтуэйт/Верндле превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Уолкин/Фэнкатт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Брейтуэйт/Верндле гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брейтуэйт/Верндле — Уолкин/Фэнкатт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Брейтуэйт/Верндле и Уолкин/Фэнкатт. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Брейтуэйт/Верндле и для Уолкин/Фэнкатт, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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