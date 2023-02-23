Прогноз Буцо Санотти/Рей Гарсия — Даган Фручтман/Кимчи (23.02.2023), ставки и коэффициенты

Буцо Санотти/Рей Гарсия — Даган Фручтман/Кимчи. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.02.23)

23-го февраля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Буцо Санотти/Рей Гарсия , а противостоять в этом поединке будет Даган Фручтман/Кимчи.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Буцо Санотти/Рей Гарсия — Даган Фручтман/Кимчи, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 23-го февраля, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Буцо Санотти/Рей Гарсия. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Буцо Санотти/Рей Гарсия — Даган Фручтман/Кимчи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 23-го февраля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Буцо Санотти/Рей Гарсия — Даган Фручтман/Кимчи вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Буцо Санотти/Рей Гарсия и Даган Фручтман/Кимчи не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Буцо Санотти/Рей Гарсия

В этом сезоне Буцо Санотти/Рей Гарсия демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Буцо Санотти/Рей Гарсия снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Буцо Санотти/Рей Гарсия является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Буцо Санотти/Рей Гарсия не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Буцо Санотти/Рей Гарсия еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Даган Фручтман/Кимчи

На этом турнире Даган Фручтман/Кимчи играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Даган Фручтман/Кимчи все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Даган Фручтман/Кимчи не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Даган Фручтман/Кимчи уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Даган Фручтман/Кимчи на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Даган Фручтман/Кимчи пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Буцо Санотти/Рей Гарсия — Даган Фручтман/Кимчи. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Буцо Санотти/Рей Гарсия и Даган Фручтман/Кимчи – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Буцо Санотти/Рей Гарсия — Даган Фручтман/Кимчи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.02.23)

Буцо Санотти/Рей Гарсия

К данному турниру Буцо Санотти/Рей Гарсия подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Буцо Санотти/Рей Гарсия находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Буцо Санотти/Рей Гарсия не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Буцо Санотти/Рей Гарсия старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Буцо Санотти/Рей Гарсия демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Даган Фручтман/Кимчи

Несмотря на свой молодой возраст, Даган Фручтман/Кимчи демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Даган Фручтман/Кимчи уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Даган Фручтман/Кимчи станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Даган Фручтман/Кимчи, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Даган Фручтман/Кимчи умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Даган Фручтман/Кимчи имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Буцо Санотти/Рей Гарсия — Даган Фручтман/Кимчи Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Буцо Санотти/Рей Гарсия и Даган Фручтман/Кимчи, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Буцо Санотти/Рей Гарсия и Даган Фручтман/Кимчи играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Буцо Санотти/Рей Гарсия, и Даган Фручтман/Кимчи неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Буцо Санотти/Рей Гарсия — Даган Фручтман/Кимчи: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Буцо Санотти/Рей Гарсия и Даган Фручтман/Кимчи из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Даган Фручтман/Кимчи относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Даган Фручтман/Кимчи проводит второй или третий матч. А вот Буцо Санотти/Рей Гарсия как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Буцо Санотти/Рей Гарсия, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Буцо Санотти/Рей Гарсия без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Буцо Санотти/Рей Гарсия вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Буцо Санотти/Рей Гарсия — Даган Фручтман/Кимчи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Буцо Санотти/Рей Гарсия и Даган Фручтман/Кимчи сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Буцо Санотти/Рей Гарсия, и Даган Фручтман/Кимчи будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-657312-prognoz-na-match-vityaz-pro-plamya-pro-ot-eksperta-23-02-23/