Прогноз Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт — Висмане/Мендес (23-го февраля), ставки и коэффициенты

Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт — Висмане/Мендес. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.02.23)

23-го февраля в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт , а противостоять в этом поединке будет Висмане/Мендес.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 23-го февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт — Висмане/Мендес. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 22:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт — Висмане/Мендес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Висмане/Мендес. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт

В этом сезоне Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Висмане/Мендес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Висмане/Мендес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Висмане/Мендес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Висмане/Мендес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Висмане/Мендес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Висмане/Мендес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Висмане/Мендес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Висмане/Мендес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Висмане/Мендес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт и Висмане/Мендес впервые будут встречаться между собой. Если Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Висмане/Мендес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт — Висмане/Мендес 23-го февраля

Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт

В этом сезоне Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Висмане/Мендес

Этот сезон Висмане/Мендес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Висмане/Мендес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Висмане/Мендес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Висмане/Мендес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт — Висмане/Мендес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт и Висмане/Мендес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт — Висмане/Мендес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт и Висмане/Мендес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Висмане/Мендес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Висмане/Мендес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт — Висмане/Мендес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Мауер Ауф Дер Хеиде/Хоедт и Висмане/Мендес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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