Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала. Прогноз, ставки на матч(24.02.23)

Прогноз Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала (24.02.2023), ставки и коэффициенты

Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала (24.02.2023), ставки и коэффициенты

24.02.2023 в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Феррокаррил Конкордия примет соперника по национальному первенству Атлетико Росарио Дел Тала.



Главный тренер баскетбольного клуба Феррокаррил Конкордия каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 24.02.2023 хозяевам предстоит у себя дома принимать Атлетико Росарио Дел Тала. Игра, которая начнется в 03:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала:

На 24.02.2023 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 03:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия, одержав семь побед.

Феррокаррил Конкордия

На этот матч баскетболисты клуба Феррокаррил Конкордия выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Атлетико Росарио Дел Тала

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Атлетико Росарио Дел Тала понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Атлетико Росарио Дел Тала выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Атлетико Росарио Дел Тала сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 24.02.2023 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала. А так как начало встречи в 03:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала. Прогноз, ставки на матч(24.02.23)

Феррокаррил Конкордия

В этом сезоне баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Атлетико Росарио Дел Тала

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Атлетико Росарио Дел Тала становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Атлетико Росарио Дел Тала уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Атлетико Росарио Дел Тала сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала Прогнозы от БК «БалтБет»

На 24.02.2023 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Феррокаррил Конкордия подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Феррокаррил Конкордия и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Феррокаррил Конкордия еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Атлетико Росарио Дел Тала сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Атлетико Росарио Дел Тала выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Атлетико Росарио Дел Тала показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Атлетико Росарио Дел Тала не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Феррокаррил Конкордия — Атлетико Росарио Дел Тала. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Феррокаррил Конкордия уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Феррокаррил Конкордия составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Атлетико Росарио Дел Тала показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Атлетико Росарио Дел Тала получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Атлетико Росарио Дел Тала сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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