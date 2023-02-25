Прогноз на бой Кайтлин Нейл (США) — Кэтрин Корогенес (США) 25.02.2023

«Кайтлин Нейл (США)» – «Кэтрин Корогенес (США)». 25.02.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Кайтлин Нейл (США) проведет 25-го февраля 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кэтрин Корогенес (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 05:00 по московскому времени Кайтлин Нейл (США) и Кэтрин Корогенес (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 25-го февраля 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кайтлин Нейл (США) и Кэтрин Корогенес (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кайтлин Нейл (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кайтлин Нейл (США) — Кэтрин Корогенес (США):

победа Кайтлин Нейл (США) – 0, ничья – 0, победа Кэтрин Корогенес (США) – 0

Прогноз на матч Кайтлин Нейл (США) – Кэтрин Корогенес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го февраля 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Кайтлин Нейл (США) станет победителем боя. Если выиграет Кэтрин Корогенес (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Кайтлин Нейл (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Кайтлин Нейл (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Кайтлин Нейл (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Кайтлин Нейл (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Кайтлин Нейл (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Кайтлин Нейл (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Кэтрин Корогенес (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кэтрин Корогенес (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кэтрин Корогенес (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кэтрин Корогенес (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кэтрин Корогенес (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Кайтлин Нейл (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Кайтлин Нейл (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Кайтлин Нейл (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Кайтлин Нейл (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Кэтрин Корогенес (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Кэтрин Корогенес (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Кэтрин Корогенес (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Кэтрин Корогенес (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Кэтрин Корогенес (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Кайтлин Нейл (США) – Кэтрин Корогенес (США) 25.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кайтлин Нейл (США) и Кэтрин Корогенес (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Кайтлин Нейл (США) и Кэтрин Корогенес (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Кайтлин Нейл (США) и Кэтрин Корогенес (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Кайтлин Нейл (США) и Кэтрин Корогенес (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Кайтлин Нейл (США) является очевидным фаворитом, ведь Кэтрин Корогенес (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кайтлин Нейл (США) — Кэтрин Корогенес (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Кэтрин Корогенес (США).

Кайтлин Нейл (США)

Хотя Кайтлин Нейл (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кайтлин Нейл (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кайтлин Нейл (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кайтлин Нейл (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кайтлин Нейл (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Кэтрин Корогенес (США)

На данный момент Кэтрин Корогенес (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Кэтрин Корогенес (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Кэтрин Корогенес (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Кэтрин Корогенес (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Кэтрин Корогенес (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Кайтлин Нейл (США) — Кэтрин Корогенес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го февраля 2023 года

Никто не сомневается, что Кайтлин Нейл (США) намного сильнее, чем Кэтрин Корогенес (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

В этом бою Кайтлин Нейл (США) является очевидным фаворитом, ведь Кэтрин Корогенес (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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