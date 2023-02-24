Прогноз на бой Педро Карвалью (Пор) — Джереми Кеннеди (Кан) 26 февраля

«Педро Карвалью (Пор)» – «Джереми Кеннеди (Кан)». 26.02.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Педро Карвалью (Пор) — Джереми Кеннеди (Кан) на 26 февраля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Педро Карвалью (Пор) и Джереми Кеннеди (Кан) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Педро Карвалью (Пор) — Джереми Кеннеди (Кан) пройдет 26 февраля, и можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Педро Карвалью (Пор) имеет две победы нокаутом, а Джереми Кеннеди (Кан) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Педро Карвалью (Пор) — Джереми Кеннеди (Кан):

победа Педро Карвалью (Пор) – 2.32, ничья – 46, победа Джереми Кеннеди (Кан) – 1.616

Прогноз на матч Педро Карвалью (Пор) – Джереми Кеннеди (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26 февраля :

Из-за того, что все ставят на то, что Педро Карвалью (Пор) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.32. А котировка на то, что Джереми Кеннеди (Кан) будет сильнее повысилась до 1.616.

История личных встреч

На профессиональном ринге Педро Карвалью (Пор) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Педро Карвалью (Пор) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Педро Карвалью (Пор) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Педро Карвалью (Пор) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Педро Карвалью (Пор) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Джереми Кеннеди (Кан) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джереми Кеннеди (Кан) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джереми Кеннеди (Кан), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джереми Кеннеди (Кан) должен быть в хорошей физической форме. Джереми Кеннеди (Кан) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Педро Карвалью (Пор) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Педро Карвалью (Пор) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Педро Карвалью (Пор) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Педро Карвалью (Пор) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Джереми Кеннеди (Кан) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джереми Кеннеди (Кан) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джереми Кеннеди (Кан) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джереми Кеннеди (Кан) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джереми Кеннеди (Кан) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Педро Карвалью (Пор) – Джереми Кеннеди (Кан) 26.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Педро Карвалью (Пор) и Джереми Кеннеди (Кан). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Педро Карвалью (Пор) и Джереми Кеннеди (Кан) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Педро Карвалью (Пор) и Джереми Кеннеди (Кан) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Педро Карвалью (Пор) — Джереми Кеннеди (Кан) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Педро Карвалью (Пор) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Педро Карвалью (Пор) в данный момент сильнее, нежели Джереми Кеннеди (Кан), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Педро Карвалью (Пор)

Свою самую выдающуюся победу Педро Карвалью (Пор) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Педро Карвалью (Пор) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Педро Карвалью (Пор) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Педро Карвалью (Пор) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Педро Карвалью (Пор) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джереми Кеннеди (Кан)

Прошлый бой Джереми Кеннеди (Кан) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Джереми Кеннеди (Кан) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Джереми Кеннеди (Кан) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Джереми Кеннеди (Кан) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Педро Карвалью (Пор) — Джереми Кеннеди (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26 февраля

Несмотря на то, что Педро Карвалью (Пор) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Джереми Кеннеди (Кан) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Педро Карвалью (Пор) и Джереми Кеннеди (Кан), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Педро Карвалью (Пор) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat2-837377-prognoz-yana-hodorovich-yana-prihach-24-02-2023-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat1-658121-segodnya-match-san-hose-steyt-zhen-boyse-steyt-bronkos-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-24-02-23/