Прогноз на бой Бруно Машадо (Бра) — Чон Юн Чхэ (Кор) 25.02.2023

«Бруно Машадо (Бра)» – «Чон Юн Чхэ (Кор)». 25.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 25 февраля состоится интересный поединок Бруно Машадо (Бра) — Чон Юн Чхэ (Кор), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:15 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Бруно Машадо (Бра) — Чон Юн Чхэ (Кор) пройдет 25 февраля, и можно не сомневаться, что в 20:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Бруно Машадо (Бра) имеет две победы нокаутом, а Чон Юн Чхэ (Кор) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бруно Машадо (Бра) — Чон Юн Чхэ (Кор):

победа Бруно Машадо (Бра) – 1.375, ничья – 61, победа Чон Юн Чхэ (Кор) – 3.12

Прогноз на матч Бруно Машадо (Бра) – Чон Юн Чхэ (Кор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25 февраля :

Букмекерские конторы на бой Бруно Машадо (Бра) — Чон Юн Чхэ (Кор) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.375 и 3.12.

История личных встреч

На профессиональном ринге Бруно Машадо (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Бруно Машадо (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Бруно Машадо (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Бруно Машадо (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Бруно Машадо (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Чон Юн Чхэ (Кор) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Чон Юн Чхэ (Кор) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Чон Юн Чхэ (Кор) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Чон Юн Чхэ (Кор) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Чон Юн Чхэ (Кор) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Бруно Машадо (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Бруно Машадо (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Бруно Машадо (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Бруно Машадо (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Чон Юн Чхэ (Кор) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Чон Юн Чхэ (Кор) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Чон Юн Чхэ (Кор) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Чон Юн Чхэ (Кор) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Чон Юн Чхэ (Кор) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Чон Юн Чхэ (Кор) должен задуматься о своей обороне.

Бруно Машадо (Бра) – Чон Юн Чхэ (Кор) 25.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Бруно Машадо (Бра) и Чон Юн Чхэ (Кор) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бруно Машадо (Бра) и Чон Юн Чхэ (Кор). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Бруно Машадо (Бра) и Чон Юн Чхэ (Кор). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Бруно Машадо (Бра) и Чон Юн Чхэ (Кор) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Бруно Машадо (Бра) и Чон Юн Чхэ (Кор) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Бруно Машадо (Бра) — Чон Юн Чхэ (Кор) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Бруно Машадо (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Бруно Машадо (Бра) в данный момент сильнее, нежели Чон Юн Чхэ (Кор), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Бруно Машадо (Бра)

Как бы Бруно Машадо (Бра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Бруно Машадо (Бра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Бруно Машадо (Бра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Бруно Машадо (Бра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Бруно Машадо (Бра) совершенно не работает над собственной защитой.

Чон Юн Чхэ (Кор)

В своей карьере Чон Юн Чхэ (Кор) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Чон Юн Чхэ (Кор) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Чон Юн Чхэ (Кор) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Чон Юн Чхэ (Кор) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Бруно Машадо (Бра) — Чон Юн Чхэ (Кор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25 февраля

На титульный бой Бруно Машадо (Бра) — Чон Юн Чхэ (Кор) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Бруно Машадо (Бра) — Чон Юн Чхэ (Кор) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Чон Юн Чхэ (Кор) выиграет нокаутом.

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