Прогноз на бой Джаддал Алибеков (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб) 25.02.2023

«Джаддал Алибеков (Рос)» – «Дилдорбек Нурматов (Узб)». 25.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 25-го февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джаддал Алибеков (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб). На ринге его участники появятся в 18:25 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джаддал Алибеков (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джаддал Алибеков (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб) пройдет 25-го февраля, и можно не сомневаться, что в 18:25 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джаддал Алибеков (Рос) имеет две победы нокаутом, а Дилдорбек Нурматов (Узб) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джаддал Алибеков (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб):

победа Джаддал Алибеков (Рос) – 0, ничья – 0, победа Дилдорбек Нурматов (Узб) – 0

Прогноз на матч Джаддал Алибеков (Рос) – Дилдорбек Нурматов (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го февраля :

Букмекерские конторы на бой Джаддал Алибеков (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Джаддал Алибеков (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джаддал Алибеков (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джаддал Алибеков (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джаддал Алибеков (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джаддал Алибеков (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джаддал Алибеков (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джаддал Алибеков (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Дилдорбек Нурматов (Узб) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Дилдорбек Нурматов (Узб) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Дилдорбек Нурматов (Узб) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Дилдорбек Нурматов (Узб) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Дилдорбек Нурматов (Узб) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Джаддал Алибеков (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джаддал Алибеков (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джаддал Алибеков (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джаддал Алибеков (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Дилдорбек Нурматов (Узб) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дилдорбек Нурматов (Узб) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дилдорбек Нурматов (Узб) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дилдорбек Нурматов (Узб) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дилдорбек Нурматов (Узб) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джаддал Алибеков (Рос) – Дилдорбек Нурматов (Узб) 25.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джаддал Алибеков (Рос) и Дилдорбек Нурматов (Узб) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джаддал Алибеков (Рос) и Дилдорбек Нурматов (Узб). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Джаддал Алибеков (Рос) и Дилдорбек Нурматов (Узб) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джаддал Алибеков (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Дилдорбек Нурматов (Узб) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джаддал Алибеков (Рос) будет намного сильнее, чем Дилдорбек Нурматов (Узб), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джаддал Алибеков (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Дилдорбек Нурматов (Узб).

Джаддал Алибеков (Рос)

Джаддал Алибеков (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джаддал Алибеков (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джаддал Алибеков (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джаддал Алибеков (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джаддал Алибеков (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Дилдорбек Нурматов (Узб)

На данный момент Дилдорбек Нурматов (Узб) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Дилдорбек Нурматов (Узб) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Дилдорбек Нурматов (Узб) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Дилдорбек Нурматов (Узб) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Дилдорбек Нурматов (Узб) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Джаддал Алибеков (Рос) — Дилдорбек Нурматов (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го февраля

Так как Джаддал Алибеков (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Дилдорбек Нурматов (Узб).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джаддал Алибеков (Рос) и Дилдорбек Нурматов (Узб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джаддал Алибеков (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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