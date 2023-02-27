Пеангтхан Плипхеч — Нигина Абдураимова: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Пеангтхан Плипхеч — Нигина Абдураимова (01-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Пеангтхан Плипхеч — Нигина Абдураимова 01-го марта 2023 года

01-го марта 2023 года в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пеангтхан Плипхеч , а противостоять в этом поединке будет Нигина Абдураимова.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 01-го марта 2023 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Пеангтхан Плипхеч — Нигина Абдураимова. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 08:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Пеангтхан Плипхеч, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пеангтхан Плипхеч — Нигина Абдураимова:

Теннисный поединок Пеангтхан Плипхеч — Нигина Абдураимова запланирован организаторами турнира на 01-го марта 2023 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 08:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Пеангтхан Плипхеч и Нигина Абдураимова встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Пеангтхан Плипхеч имеет три победы при одном поражении.

Пеангтхан Плипхеч

Так как Пеангтхан Плипхеч выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Пеангтхан Плипхеч снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Пеангтхан Плипхеч, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Пеангтхан Плипхеч чем-то удивить, пока не ясно.



Нигина Абдураимова

На этом турнире Нигина Абдураимова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Нигина Абдураимова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Нигина Абдураимова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Нигина Абдураимова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Нигина Абдураимова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Нигина Абдураимова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Пеангтхан Плипхеч и Нигина Абдураимова уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Пеангтхан Плипхеч — Нигина Абдураимова 01-го марта 2023 года

Пеангтхан Плипхеч

На данном турнире Пеангтхан Плипхеч выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Пеангтхан Плипхеч выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Пеангтхан Плипхеч допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Пеангтхан Плипхеч особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Пеангтхан Плипхеч, это умение играть на травяных кортах.

Нигина Абдураимова

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Нигина Абдураимова все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Нигина Абдураимова сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Нигина Абдураимова все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Нигина Абдураимова предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Пеангтхан Плипхеч — Нигина Абдураимова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пеангтхан Плипхеч и Нигина Абдураимова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пеангтхан Плипхеч и Нигина Абдураимова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пеангтхан Плипхеч и Нигина Абдураимова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пеангтхан Плипхеч и Нигина Абдураимова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пеангтхан Плипхеч — Нигина Абдураимова: будет сделан акцент на атакующий теннис

Пеангтхан Плипхеч и Нигина Абдураимова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пеангтхан Плипхеч имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Нигина Абдураимова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пеангтхан Плипхеч. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Нигина Абдураимова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пеангтхан Плипхеч довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Нигина Абдураимова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пеангтхан Плипхеч.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пеангтхан Плипхеч — Нигина Абдураимова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пеангтхан Плипхеч и Нигина Абдураимова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пеангтхан Плипхеч и Нигина Абдураимова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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