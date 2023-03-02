Тэйлор Гэрри Фритц — Фрэнсис Тьяфу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.03.23)

Прогноз Тэйлор Гэрри Фритц — Фрэнсис Тьяфу (03-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Тэйлор Гэрри Фритц — Фрэнсис Тьяфу (03-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

03-го марта 2023 года в 05:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Тэйлор Гэрри Фритц , а противостоять в этом поединке будет Фрэнсис Тьяфу.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Тэйлор Гэрри Фритц — Фрэнсис Тьяфу, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 03-го марта 2023 года, а его начало по МСК будет в 05:05. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Тэйлор Гэрри Фритц. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тэйлор Гэрри Фритц — Фрэнсис Тьяфу:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 03-го марта 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Тэйлор Гэрри Фритц — Фрэнсис Тьяфу. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 05:05 по Москве, пока не начался поединок. Тэйлор Гэрри Фритц и Фрэнсис Тьяфу еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Тэйлор Гэрри Фритц

В этом сезоне Тэйлор Гэрри Фритц показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Тэйлор Гэрри Фритц играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Тэйлор Гэрри Фритц умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Тэйлор Гэрри Фритц и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Тэйлор Гэрри Фритц будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Тэйлор Гэрри Фритц чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Фрэнсис Тьяфу

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Фрэнсис Тьяфу имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Фрэнсис Тьяфу демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Фрэнсис Тьяфу не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Фрэнсис Тьяфу не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Тэйлор Гэрри Фритц и Фрэнсис Тьяфу. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Тэйлор Гэрри Фритц и Фрэнсис Тьяфу должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Тэйлор Гэрри Фритц — Фрэнсис Тьяфу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.03.23)

Тэйлор Гэрри Фритц

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тэйлор Гэрри Фритц, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тэйлор Гэрри Фритц уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тэйлор Гэрри Фритц старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тэйлор Гэрри Фритц, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тэйлор Гэрри Фритц не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тэйлор Гэрри Фритц все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тэйлор Гэрри Фритц точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Фрэнсис Тьяфу

Фрэнсис Тьяфу лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Фрэнсис Тьяфу играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Фрэнсис Тьяфу начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Фрэнсис Тьяфу выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Фрэнсис Тьяфу сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Тэйлор Гэрри Фритц — Фрэнсис Тьяфу Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Тэйлор Гэрри Фритц и Фрэнсис Тьяфу аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Тэйлор Гэрри Фритц и Фрэнсис Тьяфу обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Тэйлор Гэрри Фритц и Фрэнсис Тьяфу постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Тэйлор Гэрри Фритц — Фрэнсис Тьяфу: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тэйлор Гэрри Фритц имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тэйлор Гэрри Фритц и Фрэнсис Тьяфу отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Фрэнсис Тьяфу в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тэйлор Гэрри Фритц превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Фрэнсис Тьяфу сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тэйлор Гэрри Фритц гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тэйлор Гэрри Фритц — Фрэнсис Тьяфу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Тэйлор Гэрри Фритц и Фрэнсис Тьяфу, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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