Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен) (02-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен) (02.03.2023), ставки и коэффициенты

02.03.2023 в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) примет соперника по национальному первенству УНК Эшвилл Буллдогз (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) и УНК Эшвилл Буллдогз (жен). Оно пройдет 02.03.2023, так что можно не сомневаться, что в 19:30 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен):

В 19:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) и УНК Эшвилл Буллдогз (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 02.03.2023. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба УНК Эшвилл Буллдогз (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен)

Летом баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



УНК Эшвилл Буллдогз (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба УНК Эшвилл Буллдогз (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

Болельщики баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) собираются 02.03.2023 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба УНК Эшвилл Буллдогз (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 19:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен) (02.03.2023), ставки и коэффициенты

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен)

В последние годы Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

УНК Эшвилл Буллдогз (жен)

После того, как баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 02.03.2023 сыграет матч против БК УНК Эшвилл Буллдогз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 19:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба УНК Эшвилл Буллдогз (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба УНК Эшвилл Буллдогз (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — УНК Эшвилл Буллдогз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat2-663432-prognoz-na-match-aleksis-blohina-aranta-rus-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-02-03-23/